Jadwiga 2 i dobre wibracje. Walentynki dla każdego

Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Jak odczarować banalność Walentynek? Wystarczy w sobotę dotrzeć do klimatycznego Obiektu Kreatywnego – Jadwiga 2 w Szczecinie na serwowane od południa do wieczora „kameralne pokojowe love peace granko z Fat Angels”.

Organizatorzy zapowiadają pokojowe desery, gofry w kształcie serca, miłosną zupę, telewizję zakładową z dzielnicy, a przede wszystkim… „bardzo miły dzień dla miłych ludzi”.

Impreza ph. „Walentynki dla każdego” odbędzie się w Jadwiga 2 – Obiekcie Kreatywnym (ul. Królowej Jadwigi) za dawaną „ścianą płaczu” już w sobotę (14 lutego), w godz. 12.15-18.30. Wstęp wolny, a każdy mile widziany. ©℗

(an)

