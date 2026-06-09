Industrialny Szczecin – architektura przemysłowa miasta

Fot. mat. organizatora

W środę 10 czerwca w Galerii Architektów Forma na Wydziale Architektury ZUT przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie odbędzie się wernisaż wystawy archiwalno-historycznej pt. „Industrialny Szczecin – architektura przemysłowa Szczecina w XIX i początkach XX wieku”.

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Wydarzenie jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów. Zostało zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Szczecinie we współpracy z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziałem Architektury ZUT. Autorami wystawy są dr Kamil Biały, dr hab. Paweł Gut, Nina Jastrzemska i dr Radosław Pawlik, a autorką opracowania graficznego jest dr inż. arch. Katarzyna Szmygin. Wernisażowi będą towarzyszyły wykłady poświęcone przedwojennej architekturze przemysłowej Szczecina.

O godz. 11 nastąpi otwarcie wystawy z oprowadzaniem kuratorskim i referatem pt. „Materiały archiwalne dotyczące architektury przemysłowej Szczecina XIX i pierwszej połowy XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie” – dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie. O godz. 12 wykład „Modernizm nad Odrą – awangardowa architektura przemysłowa Szczecina w okresie międzywojennym” – dr inż. arch. Jakub Gołębiowski, WA ZUT, o godz. 12.45-13.15 – „O roli przemysłu w dawnym Szczecinie i reliktach jego obecności we współczesnym krajobrazie kulturowym miasta” opowie Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

Wstęp wolny.

(K)

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