II Festiwal Muzyki Niezależnej w Nowogardzie. Dwa dni wolności, muzyki i energii

Festiwal znów zagości w Nowogardzie.

Już 22-23 maja 2026 roku plaża miejska w Nowogardzie znowu zamieni się w centrum niezależnych brzmień. Alternativ Fest 2026 – II Nowogardzki Festiwal Muzyki Niezależnej powraca z jeszcze większą siłą, jeszcze mocniejszym składem i niepowtarzalną atmosferą, która w ubiegłym roku porwała publiczność.

Alternativ Fest to wydarzenie z darmowym wstępem, tworzone przez lokalnych pasjonatów, którzy konsekwentnie budują przestrzeń dla artystów niezależnych i wszystkich tych, którzy w muzyce szukają autentyczności, buntu i prawdziwych emocji. Przez dwa dni scena nad Jeziorem Nowogardzkim stanie się miejscem spotkania fanów punku, rocka, hardcore’u, reggae i szeroko pojętej alternatywy. To święto ludzi, którzy nie idą na kompromisy – ani w dźwiękach, ani w przekazie.

Na scenie zobaczymy prawdziwą mieszankę legend, mocnych charakterów i świeżej energii. Wystąpią m.in.: Włochaty, Ga-Ga Zielone Żabki, Qulturka, Offensywa, Zmaza, Świat Czarownic, Fight Your Fear, Patyczak, FATE, Procurator, Szela, Stan Surowy, Radykalna Wieś, Kooperacja, Echou oraz Kicikotk.

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

