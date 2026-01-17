Idź za głosem serca. Wraca musicalowy hit

Fot. Marek GROTOWSKI

Na scenę Opery na Zamku w Szczecinie wraca musicalowy hit w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, pod batutą Agnieszki Nagórki – „Crazy for You” G i I. Gershwinów.

REKLAMA

„Crazy for You” – uznawany za jeden z trudniejszych do wystawienia musicali – to opowieść o chłopaku, który rzuca Nowy Jork, perspektywę zrobienia szybkiej, ale nudnej kariery, bogatą matkę, i jedzie aż do Nevady, do zapomnianego miasteczka. Jedzie za ukochaną, ale marzy też o stworzeniu na pustyni teatru – dosłownie z niczego. Chce grać, chce śpiewać. Ma do dyspozycji paru znudzonych, choć wesołych kowbojów, dziewczyny z podupadającej rewii i... marzenia.

„Crazy for You” to spektakl przygotowany na 60-lecie powstania teatru muzycznego w Szczecinie, którego historia to swoista paralela do historii przedstawionej w „Crazy for You” i tym samym powrót do korzeni Opery na Zamku, która także „tworzyła się oddolnie”, dzięki pracy zapaleńców. Musical Gershwinów to ponadczasowy hit nawiązujący do radosnych, roztańczonych, beztroskich lat przedwojennego Broadwayu. Jest tu i genialna muzyka, jest taniec, jest śpiew, jest step, jest zabawa.

Niebywale energetyczny, radosny spektakl gromadzący za każdym razem pełną widownię został przygotowany przez legendarnych już realizatorów: wyreżyserował go Jerzy Jan Połoński, za choreografię odpowiadał Jarosław Staniek, za scenografię – Mariusz Napierała, a za step, wywodzący się z kultury amerykańskiej – Maciej Glaza. Niezwykle barwne kostiumy przygotowała Agata Uchman, która połączyła lata 20., pop-art z komiksem czy geometrycznością. O tym, z jaką pieczołowitością każdy z realizatorów podszedł do pracy przy „Crazy for You” świadczy choćby fakt, że każdy strój został narysowany i skopiowany na materiał. Współpraca z najlepszymi w Polsce specjalistami w dziedzinie musicalu zaowocowała znakomicie i brawurowo zatańczonym, doskonale zaśpiewanym, bogatym scenograficznie i pełnym ciekawych i nietuzinkowych pomysłów choreograficznych tańcem. Pierwsza część musicalu dzieje się w Nowym Yorku.

Tu scenografia, kostiumy przypominają klasykę amerykańskiego komiksu z pierwszej połowy XX wieku. Graficzne formy są wzbogacone świetlnymi efektami, nie odbiegającymi jakościowo od tych widzianych na najlepszych scenach musicalowych. W drugiej części, kiedy widz przenosi się do Nevady, scenografia zmienia się w westernową. „Crazy for You” jest rzadko wystawianym w Polsce musicalem, gdyż nawet zdaniem samych realizatorów jest trudny, niełatwe jest połączenie w spójną całość na stosunkowo niewielkiej scenie pracy solistów, tancerzy, chóru i orkiestry. Ponadto soliści musieli nauczyć się doskonale tańczyć, tancerze – grać trudne role aktorskie. W spektaklu zagrali aktorzy z całej Polski, wyłonieni w drodze castingu. Artyści zaprezentowali perfekcyjny warsztat wokalno-taneczny. Różne techniki taneczne (od stepu przez kankan po balet), dynamiczne zmiany miejsc (pomysłowe wykorzystanie sceny obrotowej i pracy 41 sztankietów) są niebywałym wyzwaniem dla teatru. Jest to zatem jedna z trudniejszych inscenizacji Opery na Zamku, którą dodatkowo przygotowano w rekordowym czasie – niespełna 3 miesięcy, podczas gdy na Zachodzie wystawienie musicalu zajmuje minimum pół roku. Spektakl otrzymał nagrodę publiczności "Bursztynowy Pierścień 2017" w kategorii „Spektakl roku" oraz XII Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury za "Najlepsze kostiumy" dla Agaty Uchman i Macieja Glazy dla "Najlepszego tancerza w pozostałych formach tanecznych" za układy stepu.

Jerzy Jan Połoński mówi: "Trzeba być marzycielem, żeby zmieniać świat. Bobby ma wszystko, ma bogatą matkę, może korzystać z życia i mówi: ja nie chcę tych pieniędzy, ja chcę grać i śpiewać. Jedzie do Nevady i mówi: mam gdzieś, co myśli moja mama, zakochałem się i będę robił teatr, żeby pomóc tej dziewczynie, którą kocham. Marzenia są po to, żeby je realizować. Trzeba iść za głosem serca, czy dotyczy to miłości, czy sztuki – kieruj się swoim sercem. To jest moim zdaniem przesłanie „Crazy for You”. Kochajmy marzycieli".

Terminy: sobota, godz. 19.00; niedziela, godz. 18. 00.

(as)

REKLAMA