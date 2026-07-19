Gwiazda festiwalu Szczecin Jazz 2026. Energetyczny koncert Candy Dulfer

Candy Dulfer z zespołęm wystąpiła w szczecińskim amfiteatrze Fot. Elżbieta Kubera

Candy Dulfer, światowej sławy saksofonistka, porwała szczecińską publiczność, licznie zgromadzoną w sobotni wieczór w Teatrze Letnim. Żywiołowy, energetyczny koncert był zwieńczeniem wydarzeń muzycznych w ramach festiwalu Szczecin Jazz 2026.

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Candy Dulfer wystąpiła, jako gwiazda festiwalu z zespołem ośmiu muzyków i już przy trzecim utworze większość publiczności znalazła się w sektorze najbliżej sceny. Artyści wykonali nowe utwory oraz znane przeboje, wśród których znalazł się największy hit ”Lilly Was Here”. Dominowały utwory funkowe, jazzowe i popowe, m.in. jeden z repertuaru Prince’a, z którym artystka miała okazję występować i jak powiedziała który był jednym z jej mistrzów.

Szczeciński amfiteatr podczas koncertu zmieniał się to w dynamicznie roztańczoną, to w falującą w rytm lirycznych utworów, salę. Candy Dulfer nie kryła radości, powiedziała, że jest szczęśliwa mogąc występować w tak pięknym miejscu i przed tak wspaniałą publicznością.

Organizatorem festiwalu była Szczecińska Agencja Artystyczna.

(el)

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