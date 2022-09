Grecki sukces szczecinian. Chór Politechniki Morskiej laureatem festiwalu

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch (do niedawna - Chór Akademii Morskiej w Szczecinie) po raz kolejny zdobył najwyższe nagrody. Otóż podczas X edycji Międzynarodowego Festiwalu „Music and Sea”, który odbył się w miniony weekend w greckiej Paralii, zespół zwyciężył w dwóch kategoriach: Mixed Choir oraz Folk, uzyskując jednocześnie najwyższą punktację spośród wszystkich chórów uczestniczących w konkursie.

Wyjątkowa publiczność międzynarodowa

W rywalizacji wzięły udział chóry m.in. z Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Słowacji, Polski, Serbii, Macedonii. Chór zaprezentował bardzo wymagający, ambitny i zróżnicowany repertuar. W programie znalazły się m.in utwory napisane i zadedykowane specjalnie Chórowi Politechniki Morskiej w Szczecinie, w tym kompozycja Zuzanny Falkowskiej „I see the Sea”, która została wykonana premierowo. Jak informują chórzyści, jury szczególnie doceniło muzykalność, nienaganną intonację, wyjątkową wrażliwość oraz nieprzeciętny kontakt z dyrygentką.

- Zagraniczne festiwale zawsze niosą za sobą ogromny ładunek emocjonalny. Z jednej strony jest to nieopisana ekscytacja, szczególnie po tak długiej przerwie w koncertowaniu poza granicami naszego kraju spowodowanej pandemią, z drugiej strony rywalizacja zawsze wiąże się z odrobiną tremy i niepewności. Nigdy nie wiemy, jak odbierze nas publiczność, z kim przyjdzie nam rywalizować. Nie da się jednak ukryć, że grecka, a w zasadzie międzynarodowa publiczność, była naprawdę wyjątkowa. Nieopisany entuzjazm, mnóstwo życzliwych słów i wzruszeń zawsze sprawiają, że początkowe napięcie szybko znika. To właśnie takie reakcje, jak nic innego dodają skrzydeł i utwierdzają nas w tym, że każda minuta spędzona na próbie jest tego warta.– mówi Klaudia Nowak, chórzystka.

- Jestem ogromnie dumna z postępów moich chórzystów, którzy z niezwykłą cierpliwością i prawdziwym oddaniem pracowali na ten sukces – dodała dyrygentka Sylwia Fabiańczyk- Makuch. - To prawdziwa radość móc dzielić się tę samą pasję oraz spełniać marzenia z tak wspaniałą i zaangażowaną grupą osób.

70 nagród

Do tej pory chór zdobył ponad 70 głównych nagród na festiwalach w kraju oraz za granicą. Złote laury chórzyści przywieźli m.in.: z Tajwanu, Japonii, Kanady, Czech, Słowacji czy Litwy. W czerwcu tego roku zespół zdobył Grand Prix XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie. To wyróżnienie zapewniło im nominację do wąskiego grona kandydatów do prestiżowej nagrody – Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza. Konkurs odbędzie się już niebawem, bo pod koniec listopada w Poznaniu.

Trwa nabór!

Aktualnie zespół prowadzi nabór – wszyscy zainteresowani rozwijaniem swojej muzycznej pasji, uczestnictwem w nietuzinkowych projektach medialnych, koncertach ze znanymi artystami, krajowych i zagranicznych festiwalach mogą przyjść na przesłuchania już na początku października. Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://chor.am.szczecin.pl/nabor/ oraz na facebookowej stronie zespołu. ​

Warto dodać, że już 24 października w szczecińskiej filharmonii odbędzie się koncert z autorskiego cyklu „Wspólne Brzmienia”. Tym razem Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie zaprosił do współpracy Tomasza Organka wraz z zespołem.

(MON)