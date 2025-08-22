Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Granie w Bramie na prawobrzeżu. Zabawa, muzyka i fotografia

Data publikacji: 22 sierpnia 2025 r. 21:24
Ostatnia aktualizacja: 22 sierpnia 2025 r. 21:24
Granie w Bramie na prawobrzeżu. Zabawa, muzyka i fotografia
Granie w Bramie tym razem odbędzie się na Prawobrzeżu. Fot. MATERIAŁY ORGANIZATORA  

W sobotę, 23 sierpnia, projekt Granie w Bramie przenosi się na prawobrzeże Szczecin. Rozpocznie się o godz. 16.00 przy Pomniku Niepodległości przy ul. Jasnej 72.

Na najmłodszych czekać będą gry i zabawy, gry wielkoformatowe, animacje oraz popcorn, a o 18:00 publiczność usłyszy koncert tria Słoka/ Kałka / Drabkowski. Całości wydarzenia dopełni wystawa fotografii szczecińskich artystów przygotowana przez Sylwię Garlak, Andrzeja „Grabę” Grabowieckiego i Adama Masewicza. Granie w Bramie to cykl wydarzeń, które pokazują, że muzyka i sztuka mogą ożywiać przestrzenie miejskie, integrować mieszkańców i tworzyć wyjątkową atmosferę – blisko ludzi i w codziennych miejscach.

(K)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję