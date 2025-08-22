Granie w Bramie na prawobrzeżu. Zabawa, muzyka i fotografia

Granie w Bramie tym razem odbędzie się na Prawobrzeżu. Fot. MATERIAŁY ORGANIZATORA

W sobotę, 23 sierpnia, projekt Granie w Bramie przenosi się na prawobrzeże Szczecin. Rozpocznie się o godz. 16.00 przy Pomniku Niepodległości przy ul. Jasnej 72.

Na najmłodszych czekać będą gry i zabawy, gry wielkoformatowe, animacje oraz popcorn, a o 18:00 publiczność usłyszy koncert tria Słoka/ Kałka / Drabkowski. Całości wydarzenia dopełni wystawa fotografii szczecińskich artystów przygotowana przez Sylwię Garlak, Andrzeja „Grabę” Grabowieckiego i Adama Masewicza. Granie w Bramie to cykl wydarzeń, które pokazują, że muzyka i sztuka mogą ożywiać przestrzenie miejskie, integrować mieszkańców i tworzyć wyjątkową atmosferę – blisko ludzi i w codziennych miejscach.

(K)