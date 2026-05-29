Głośno, głośniej! Metal i punk rock w najprzeróżniejszych formach

Data publikacji: 29 maja 2026 r. 19:13
Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2026 r. 19:13
Fot. Hells bells  

W sobotę o g. 17 w Domu Kultury „Słowianin” w Szczecinie rozpocznie się finał konkursu „Hit The Bell”. Sześć zespołów wybranych przez jury zaprezentuje się podczas finałowego koncertu, którego laureaci wystąpią na Hells Bells Festival 2026 na Łasztowni.

W finale usłyszymy: Egzul, Divermem, HelleMort, Wolfpac, Bläkken, Czernina.

Hells Bells Festival 2026 to nowy festiwal muzyczny w Szczecinie, zaplanowany na 26-27 czerwca. Muzyka na Hells Bells będzie głośna – to metal i punk rock w najróżniejszych formach. Nie zabraknie zagranicznych gości, polskich klasyków oraz ciekawych młodych kapel.

(as)

