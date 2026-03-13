Głos serc niepokornych. Koncert Pieśni Przemysława Gintrowskiego

Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie zaprasza 14 marca o godz. 18 na Koncert Pieśni Przemysława Gintrowskiego pt. „Głos serc niepokornych”, który odbędzie się w Sali Teatralnej (I piętro).

Akompaniament: Tomasz Lisowski, Paweł Piasecki, oprawa graficzna: Julia Muszyńska, reżyseria i prowadzenie: Waldemar Piasecki, dźwięk i światła: Bartłomiej Kościański. Organizatorem jest Technikum Ekonomiczne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie, przy współpracy z Klubem 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Obowiązują wejściówki.

(K)

