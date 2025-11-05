Głos kobiet w Inku. Sekretne Spotkanie z Kulturą

Fot. Mirosław WINCONEK

Kolejne Sekretne Spotkanie z Kulturą w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie dedykowane jest kobietom.

W programie znajdą się między innymi prezentacje filmów dokumentalnych ukazujących walkę kobiet polskich o ich prawa. Będą też krótkometrażowe filmy pokazujące postrzeganie kobiet przez mężczyzn oraz jak one same siebie widzą. Przewidziana jest projekcja komedii produkcji czechosłowackiej, która nigdy w Polsce nie była pokazywana.

W przerwach pomiędzy filmami organizatorzy zapraszają na kawę, herbatę i wyroby cukiernicze.

Spotkanie pod hasłem „Głos kobiet” odbędzie się dzisiaj, 5 listopada. Wstęp wolny. Początek o godzinie 18.30.

