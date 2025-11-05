Środa, 05 listopada 2025 r. 
Głos kobiet w Inku. Sekretne Spotkanie z Kulturą

Data publikacji: 05 listopada 2025 r. 11:14
Ostatnia aktualizacja: 05 listopada 2025 r. 11:20
Fot. Mirosław WINCONEK  

Kolejne Sekretne Spotkanie z Kulturą w Inkubatorze Sektorów Kreatywnych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie dedykowane jest kobietom.

W programie znajdą się między innymi prezentacje filmów dokumentalnych ukazujących walkę kobiet polskich o ich prawa. Będą też krótkometrażowe filmy pokazujące postrzeganie kobiet przez mężczyzn oraz jak one same siebie widzą. Przewidziana jest projekcja komedii produkcji czechosłowackiej, która nigdy w Polsce nie była pokazywana.

W przerwach pomiędzy filmami organizatorzy zapraszają na kawę, herbatę i wyroby cukiernicze.

Spotkanie pod hasłem „Głos kobiet” odbędzie się dzisiaj, 5 listopada. Wstęp wolny. Początek o godzinie 18.30.

(żuk)

 

:)
2025-11-05 11:31:02
To będą bardzo stare filmy, skoro kobiety uzyskały prawa wyborcze w 1918 roku, a obecnie kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Ba, nawet więcej, bo narzucone parytety wręcz zmuszają kobiety do udziału w tych sferach, w których niekoniecznie chcą być.

