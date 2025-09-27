Sobota, 27 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Geniusz i głuptas. „Amadeusz” wraca na ekrany

Data publikacji: 27 września 2025 r. 12:37
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2025 r. 12:37
Geniusz i głuptas. „Amadeusz” wraca na ekrany
 

W sobotę o g. 19.15 w Kinie Zamek w Szczecinie obejrzymy arcydzielny film o genialnym kompozytorze – „Amadeusza” Miloša Formana.

Choć nagrodzona ośmioma Oscarami produkcja ma już czterdzieści jeden lat, to w ogóle nie się nie zestarzała. To film wystawny, rozpędzony, pełen energii – i głęboko ironiczny.

A opowiada o skomplikowanym, toksycznym uczuciu, jakie wobec Mozarta odczuwał nadworny kapelmistrz austriackiego cesarza Salieri. Salieri był dość inteligentny, by zrozumieć, że wobec Mozarta jest muzykiem miernym, ale nie dość pokorny, aby się z tym pogodzić. Zwłaszcza że w jego mniemaniu on na talent zasłużył, a Mozart – chichoczący błazen, rozpustnik, hulaka i w sumie wielki głuptas – wcale nie.

To rozpoznanie prowadzi do powstania wielu napięć między dwoma mężczyznami…

Jak napisał Kamil Walczak na portalu Filmawka: „Leitmotivem tej opowieści Formana jest obłęd. Dotyka on obu artystycznych suprematystów. Dla Mozarta to tworzyć, przelewać na nuty swoje wzniosłe uczucia, tak rażąco kontrastujące z pozą, którą przyjmuje. Pracuje cały dzień, godzinami ślęczy nad stołem, by wieczorem wybrać hulaszczą zabawę z rozczłonowanym lumpenproletariatem. Jego obsesja osiąga apogeum podczas spisywania legendarnego, niedokończonego Requiem KV 626. Lecz mania Salieriego niczemu mu nie ustępuje. To chore ambicje, nie tyle próba złapania Boga za nogi, co buńczuczny zamach na Niego i jego dzieło. Zemsta za niesprawiedliwość, zemsta za zniewagę, pokazanie Mu środkowego palca”. 

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję