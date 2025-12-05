Gdy życie powoli traci smak... Czy zbawi nas pół promila?

Fot. Piotr NYKOWSKI

„Na rauszu” to znany – i znakomity – duński film Thomasa Vinterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, a szczecinianie mają okazję obejrzeć jego sceniczną wersję – na deskach Teatru Współczesnego. Seanse: piątek, sobota, niedziela, g. 19.

To nie jest opowieść o pijaństwie. To opowieść o zmaganiu z życiem, które zaczyna tracić smak. To nie jest opowieść o pijaństwie. To opowieść o przyjaźni. O tym, jak na nowo odnaleźć sens, jak odzyskać miłość i obudzić w sobie radość i beztroskę. To w końcu opowieść o czwórce przyjaciół, którym wydaje się, że aby to wszystko osiągnąć, wystarczy jedynie pół promila.

Czterech zmęczonych życiem nauczycieli postanawia przetestować teorię norweskiego psychiatry Finna Skårderuda, według której ludzka krew zawiera o pół promila alkoholu za mało. Stopniowo jednak eksperyment wymyka się spod kontroli.

W rolach głównych: Konrad Pawicki, Paweł Niczewski, Arkadiusz Buszko oraz Wojciech Sandach.

(as)

