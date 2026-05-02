Gdy zaczynają się zacierać granice... W samym środku niepokojącej gry

„Idiota” – to propozycja szczecińskiego Teatru Piwnica przy Krypcie.

„Idiota” jest psychologiczny thrillerem, który trzyma w napięciu do ostatniej sekundy

Jak wiele jesteś w stanie poświęcić dla pieniędzy? A co jeśli każda Twoja odpowiedź może kosztować życie – Twoje lub Twoich bliskich?

„Idiota” Jordiego Casanovasa to intensywny dramat o człowieku, który przypadkiem trafia w sam środek niepokojącej gry. Zadłużony bohater przyjmuje pozornie prostą propozycję: udział w dobrze płatnym badaniu psychologicznym. Na miejscu czeka na niego profesjonalna psycholożka, kamera i seria z pozoru niewinnych pytań.

Szybko jednak okazuje się, że to nie jest zwykły test. Granice zaczynają się zacierać, zasady przestają być jasne, a napięcie rośnie z każdą odpowiedzią. To, co miało być eksperymentem, zmienia się w niebezpieczną rozgrywkę, w której stawką jest znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przewidzieć.

Casanovas z chirurgiczną precyzją odsłania mechanizmy strachu, manipulacji i ludzkiej desperacji. „Idiota” balansuje na granicy thrillera i czarnej komedii, prowadząc widza przez emocjonalny labirynt, w którym nic nie jest oczywiste, a pytanie „kto tu naprawdę jest idiotą?” nabiera nowego znaczenia.

To spektakl, który wciąga i nie pozwala o sobie zapomnieć – także po opuszczeniu widowni.

Występują: Joanna Matuszak, Arkadiusz Buszko.

Spektakle: sobota i niedziela, godz. 19:00.

(as)

