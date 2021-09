Fryderyki i nadzieja jazzu. Mamy bilety na koncert!

Zespół O.N.E. Quintet, nominowany do Fryderyków 2021 w kategorii "muzyka jazzowa - fonograficzny debiut roku" wystąpi w środę (22 września) na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Występ odbędzie się w ramach cyklu „środa jazZamek”. Początek o godz. 19.

O.N.E. Quintet to przedstawicielki młodego pokolenia polskiego jazzu: saksofonistka Monika Muc, skrzypaczka Dominika Rusinowska, pianistka Pola Atmańska, kontrabasistka Kamila Drabek i perkusistka Patrycja Wybrańczyk. Na swoim koncie mają m.in. udział w wyjątkowym widowisku multimedialnym „Kobiety grają̨ Industrię” w ramach finału festiwalu Industriada 2018, a także występ na uroczystości 100. rocznicy uzyskania praw politycznych przez kobiety w Polsce. W 2019 roku kwintet został wyróżniony w konkursie „Ladies Jazz Festival” w Gdyni oraz otrzymał nagrodę̨ specjalną podczas „Krokus Jazz Festiwal” w Jeleniej Górze. Został także zaproszony do finałowego składu „B-Jazz International Contest” 2020 w Belgii. Rok później został wybrany przez krytyków "Jazz Forum" zespołem roku w kategorii "nadzieja jazzu" oraz był nominowany do Fryderyków w tej samej kategorii.

W maju ubiegłego roku ukazał się debiutancki album grupy pt. „ONE”. Kwintet czerpie inspiracje z twórczości m.in. Soweto Kincha, Krzysztofa Komedy, Brada Mehldau, Zbigniewa Seiferta, Zbigniewa Namysłowskiego, Adama Pierończyka, Charliego Hadena czy Chrisa Dave’a.

Mamy pięć podwójnych zaproszeń na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 21 września br. Zaproszenie otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 12. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)