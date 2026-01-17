Film o polsko-niemieckim malarzu z Międzyzdrojów

Helena Kwiatkowska i Julianna Rogowska z członkami Stowarzyszenia Metrum. Fot. Monika KOŁACZ

Monika KOŁACZ

REKLAMA

Helena Kwiatkowska, wieloletnia dziennikarka, producentka i autorka programów telewizyjnych, reportaży oraz dokumentów do tej pory zrealizowała kilka produkcji popularyzujących historię Szczecina. „Był sobie wieżowiec” oraz „Babska sprawa” przybliżają szczegóły dotyczące współczesnych dziejów miasta, zaś dokumenty powstałe w ostatnich latach zapraszają widzów w podróż do przedwojennej przeszłości dawnego Stettina.

Wydaje się, że już do nowej, rodzącej się na naszych oczach tradycji można zaliczyć uroczyste premiery filmów dziennikarki odbywające się na początku roku w kinie Pionier 1907. W styczniu 2025 roku po raz pierwszy na szerokim ekranie został pokazany obraz pt. „Imperium Stoewerów”, a w ostatni poniedziałek 12 stycznia mieszkańcy mogli zapoznać się z najświeższym dziełem Heleny Kwiatkowskiej i ekipy jej współpracowników. „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitz” jest dokumentem opowiadającym o życiu i twórczości Eryka von Zedtwitza – dyplomaty, dziennikarza, malarza marynisty, mieszkającego i tworzącego w Międzyzdrojach, z pochodzenia Niemca, który po 1945 roku zdecydował się pozostać w ukochanym mieście.

Kurier Szczeciński, jako patron medialny filmu już dwukrotnie informował czytelników o przebiegu prac nad produkcją i przybliżał szczegóły z życia oraz twórczości artysty. Helena Kwiatkowska zdecydowała się pochylić nad postacią hrabiego von Zedtwitz zachęcona przez regionalistkę, Juliannę Rogowską, która przez ponad 20 lat zbierała materiały na temat malarza. Pani Julianna, jako mała dziewczynka, miała okazję poznać von Zedtwitza osobiście, kiedy przyjeżdżał po mleko do rodzinnego gospodarstwa jej rodziców nad Jezioro Wicko. Po śmieci artysty w 1965 roku zbliżyła się do córek hrabiego. Wieloletnie badania twórczości niemiecko-polskiego marynisty okazały się pomocne przy tworzeniu scenariusza dokumentu.

Na pokazie premierowym „Małej ojczyzny…”, który odbył się z udziałem zaproszonych gości, przestrzeń kina Pionier była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgromadzeni na sali rekonstruktorzy w stylizowanych strojach wypatrywali na ekranie scen ze swoim udziałem. Przypomnijmy, w filmie o artyście z Międzyzdrojów udział wzięli:

Andrzej Oryl (w roli hrabiego) i Margarete Nyczka (jako Teodora von Zedtwitz) oraz popularni aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie – Maciej Litkowski, Konrad Pawicki, Wojciech Sandach, Jacek Piątkowski; statyści – członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjnego METRUM, grupy RetroVibes, a także eksperci; narrator – Michał Dębowski, Pomysł i teksty – Julianna Rogowska, scenariusz i reżyseria – Helena Kwiatkowska, zdjęcia – Bartosz Jurgiewicz i Łukasz Nyks, montaż – Łukasz Nyks, konsultacja biograficzna – Julianna Rogowska i Edda Gutsche, konsultacja z zakresu historii sztuki – Małgorzata Gwiazdowska, konsultacja kostiumograficzna – Olga Dąbkiewicz, asystentka kostiumograficzna, make-up – Małgorzata Zakrzewska.

Zdjęcia kręcono w Międzyzdrojach, Wapnicy, Wicku oraz Szczecinie. Pod koniec ubiegłego roku film został zaprezentowany po niemieckiej stronie granicy. W styczniu twórcy zapraszają na kolejne pokazy „Małej ojczyzny …”:

19.01 o godz. 18.00 do Klubu Delta w Dąbiu,

22.01 o godz. 18.00 do Książnicy Pomorskiej (sala im. Z. Herberta),

a 28.01 o godz. 18.00 do Muzeum Narodowego – Centrum Dialogu „Przełomy”.

Helena Kwiatkowska nie zdradziła, nad czym obecnie pracuje, ale jak sama przyznała podczas premiery, zapytana przez prowadzącą spotkanie Małgorzatę Frymus z Radia Szczecin „lubi kręcić filmy”, więc z pewnością niedługo poznamy kolejną realizację dziennikarki.

Dokument powstał w ramach projektu pt. „Życie i twórczość Eryka von Zedtwitza, jako przykład wierności małej ojczyźnie, w odniesieniu do ludzkich decyzji i wyborów światopoglądowych obywateli zjednoczonej Europy” i jest dofinansowany w ramach Programu Współpracy Interreg VIA Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021 – 2027 oraz z budżetu państwa. Partnerem projektu są: Niemiecko-Polskie Forum Kobiet oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.

Patronem medialnym jest „Kurier Szczeciński”. ©℗

REKLAMA