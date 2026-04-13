Film o Eryku von Zedtwitz do obejrzenia na naszej stronie

Ulice Międzyzdrojów przez kilka dni były scenerią wydarzeń sprzed lat. Fot. Archiwum Heleny Kwiatkowskiej

Film dokumentalny o Zedtwitzu („Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”) zrobiony w całości przez szczecińską ekipę filmową można już oglądać na naszej stronie.

Eryk von Zedtwitz to arystokrata, dyplomata, malarz marynista przez 39 lat związany z Międzyzdrojami, które wybrał jako miejsce do spokojnego życia. Namalował tam ponad 2000 obrazów, na płótnie utrwalał morze i naturę.

Autorką scenariusza i realizatorką filmu jest Helena Kwiatkowska, współpracująca z międzyzdrojską regionalistką, badaczką twórczości Eryka von Zedtwitza - dziennikarką Julianną Rogowską. Zdjęcia i montaż wykonali Bartosz Jurgiewicz i Łukasz Nyks, muzycznie film zilustrował Dariusz Kabaciński. W filmie o artyście z Międzyzdrojów udział biorą: Andrzej Oryl (w roli hrabiego) i Margarete Nyczka (jako Teodora von Zedtwitz) oraz popularni aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie – Maciej Litkowski, Konrad Pawicki, Wojciech Sandach i Jacek Piątkowski; statyści – członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcyjnego METRUM, grupy RetroVibes, a także eksperci. Narrator – Michał Dębowski, konsultacja biograficzna – Julianna Rogowska i Edda Gutsche, konsultacja z zakresu historii sztuki – Małgorzata Gwiazdowska, konsultacja kostiumograficzna – Olga Dąbkiewicz, asystentka kostiumograficzna, make-up – Małgorzata Zakrzewska.

Film powstał pod patronatem medialnym „Kuriera Szczecińskiego”, dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w programie INTERREG VI a.

(K)

