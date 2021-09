„FiKa na języku”, czyli o pięknie polszczyzny. Co ma wspólnego makaronizm z makaronem?

Co czas robi z językiem? Czy język ojczysty musi być czysty? Czy obce słowa „zachwaszczają” polszczyznę? Co ma wspólnego makaronizm z makaronem? O slangu i innych odmianach języka. Czy każda grupa społeczna ma odrębny język? Po co nam przysłowia i frazeologizmy? O tym wszystkim będzie mowa podczas cyklu spotkań pn. „FiKa na języku”, ukazujących piękno polszczyzny z perspektywy językoznawczej, filozoficznej oraz wydawniczej. Inauguracja odbyła się w minioną środę w szczecińskim Technoparku Pomerania. W najbliższych tygodniach zaplanowane są kolejne spotkania – ot, choćby codziennie od dzisiaj (20 września) do piątku o godz. 9 w mediach społecznościowych.

Językoznawczyni i filozofka na spotkaniach

Kilka spotkań w ramach cyklu „FiKa na języku” poprowadzi prof. dr hab. Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego – znana językoznawczyni, autorka felietonów „Językowa corrida”, znawczyni lingwistyki kulturowej, języka subkultur oraz ortografii i interpunkcji, a także propagatorka kultury języka polskiego, która sprawuje opiekę merytoryczną nad projektem. Jednocześnie na facebookowym profilu oraz kanale YouTube księgarni FiKa odbywać się będą spotkania online prowadzone przez filozofkę Katarzynę Ciarcińską, która z perspektywy filozofii języka omówi m.in. teorie aktów mowy, teorie gier, epistemologię, wpływ społeczny języka czy teorie znaczeń. Z kolei księgarka Małgorzata Narożna przedstawiać będzie najciekawsze i najbardziej intrygujące pod względem językowym nowości wydawnicze.

– Celem naszych spotkań jest rozwijanie umiejętności i estetyki komunikacji, w czym pomaga wiedza o języku oraz dobra literatura. Uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu językoznawstwa, ale także dowiedzą się, w jakich tekstach literackich i nowościach wydawniczych szukać dalszej wiedzy – mówi Małgorzata Narożna z księgarni FiKa.

Co czas robi z językiem?

Tematyka spotkań obejmować będzie przeróżne ciekawe zagadnienia językowe, jak m.in.: Co czas robi z językiem? Czy język ojczysty musi być czysty? Czy obce słowa „zachwaszczają” polszczyznę? Co ma wspólnego makaronizm z makaronem? Synonimy, antonimy, eponimy, chrematonimy – trudne nazwy ważnych słów. O slangu i innych odmianach języka. Czy każda grupa społeczna ma odrębny język?

– Chętnie angażujemy się w inicjatywy promujące edukację i rozwój kulturowy, bo wrażliwość, logiczne myślenie czy – jak tutaj – dbałość o kulturę języka to potrzebne w biznesie umiejętności – mówi Jakub Gibowski z Technoparku Pomerania. – Szczególnie ważne są, w komunikacji biznesowej, teksty na stronach internetowych, reklamy i komunikaty. Powinny być składne i zrozumiałe dla użytkownika.

Temat najbliższego, poniedziałkowego spotkania w mediach społecznościowych to: Czy język się starzeje?

– Język się zmienia, pewne słowa wychodzą z użytku, co jakiś czas pojawiają się nowe. Czy możemy powiedzieć, że język się starzeje? Co to znaczy, mówić staroświecko? Nad tym pytaniem zastanowimy się podczas spotkania z cyklu „Fika na języku” – informuje Małgorzata Narożna.

