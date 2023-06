Festiwal w Przecławiu. Odstresować się!

W ten weekend w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu będzie odbywał się Festiwal Stress Off. Organizowany jest on przede wszystkim z myślą o wspólnym spotkaniu się i integracji ludzi o podobnych zainteresowaniach, a także dzieleniu się wiedzą, doświadczeniami i przemyśleniami, które w sposób praktyczny podnoszą jakość zdrowia w szerokim jego znaczeniu. Mamy vouchery dla naszych Czytelników!

Uczestnicy, biorąc udział w festiwalu, dają sobie szanse poznania nowych obszarów pracy z ciałem, umysłem i duszą, w celu ich integracji. Podczas wydarzenia można nauczyć się, jak przeżyć swoje życie w harmonii, płynąc zgodnie z jego rytmem. Przez ścieżkę rozwoju przeprowadzi uczestników ponad 50 prelegentów, ekspertów w dziedzinie świadomości, medytacji, uzdrawiania, odżywiania, hipnozy, komunikacji, NLP, coachingu, szamanizmu, medytacji i motywacji. Każdy uczestnik otrzyma praktyczne wskazówki, ćwiczenia i medytacje, które pomogą mu przejść transformację. Każda edycja to ponad 200 uczestników i to nie tylko z okolic Szczecina. Przybywają z głębi Polski i z zagranicy. W ciągu trzech dni festiwalowych będzie możliwość uczestniczenia w ponad 50 wykładach, warsztatach i pokazach. Wszystko w 5 salach równocześnie. Gościem specjalnym tej edycji będzie Filip Cembala – aktor i wokalista, twórca cyfrowy, autor tekstów, akTYwista. Twórca hasztagu #lowizm – który stał się stylem życia, do którego artysta zaprasza swoich odbiorców. Lowizm to nic innego jak pełne życzliwości i wyrozumiałości podejście do siebie i siebie nawzajem.

Czego można się spodziewać na festiwalu? Alternatywnych metod dbania o odporność i zdrowie, technik odreagowania stresu, m.in. odmian jogi i technik oddechowych, relaksacji, medytacji również dynamicznej, terapii przez sztukę i pracy z symboliką, wielu spotkań coachingowych z obszaru relacji, tańca spontanicznego, warsztatów z autorami książek z samorozwoju, licznych stoisk m.in. z manufakturą, ziołami oraz pysznymi i zdrowymi przekąskami, wystawy kreatywnej prac artystów.

Impreza odbywa się w piątek w g. 16.30-20, w sobotę w g. 9-20, w niedzielę – w g. 10-18.

(as)

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne vouchery na 5 warsztatów w trakcie trwania festiwalu. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.przeclaw. Na SMS-y czekamy tylko w piątek (2 czerwca). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.