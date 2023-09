Festiwal Piosenki Harcerskiej. Imprezy i bezpłatne koncerty

Fot. archiwum

W piątek 8 września rozpoczął się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej BRZASK. Można wziąć udział w kilku imprezach i bezpłatnych koncertach:

Pierwszym wydarzeniem imprezy był Przegląd Piosenki Zapomnianej DZIADY (stare harcerskie szlagiery) w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Kolejne imprezy to:

– Przegląd Konkursowy do Festiwalu BRZASK, w sobotę 9 września, godz. 16.00 Teatr Lalek „Pleciuga”, (wstęp wolny)

– Gala Festiwalowa BRZASK w niedzielę 10 września o godz. 10.00 w Teatrze Lalek „Pleciuga”, (wstęp wolny, otwarty)

Pomysłodawcą festiwalu jest harcmistrz Agnieszka Woś i podharcmistrz Paweł Woś. Pomysł powstał w 2013 roku. Razem organizowali warsztaty wokalno-muzyczne, które przygotowywały dzieci i młodzież harcerskiego środowiska do uczestnictwa w tym festiwalu.

Formuła festiwalu jest niezmienna. Zawsze w pierwszy dzień festiwalowych zmagań odbywa się Przegląd Konkursowy, a w drugi Gala Laureatów, gdzie uczestnicy dowiadują się o wynikach konkursu. Można wtedy posłuchać wyróżnionych występów.

Uczestnicy prezentują co roku dwa utwory: jeden to piosenka harcerska, drugi utwór to kategoria dowolna o tematyce ogłaszanej z rocznym wyprzedzeniem. W tym roku druga piosenka odnosi się do kategorii KOLORY. Śpiewają i występują na scenie dzieci i nastolatki: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy oraz kadra.

Przy organizacji festiwalu pomagają harcerze i instruktorzy Hufca Szczecin ZHP. Festiwal oprócz muzycznej sfery stworzył dla młodego pokolenia pole ćwiczebne na wielu innych płaszczyznach, np.: nauka organizacji dużych imprez kulturalnych, praca techników scenicznych, scenografia, aktorstwo, konferansjerka, sektor małej gastronomii, graficy, fotoreporterzy, dekoratorzy, zarządzanie małymi i dużymi zespołami, współpraca z lokalnym środowiskiem. Festiwal uczy, wychowuje i bawi. Celem festiwalu jest rozpowszechnianie kultury muzycznej w propagowaniu tradycji piosenki harcerskiej. W festiwalu biorą udział dzieci i młodzież działające w gromadach zuchowych i drużynach harcerskich funkcjonujących w szkołach Szczecina i okolic (około 200 osób). Festiwal ma charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Szczecina i okolic. Został wpisany na stałe do Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Miasta Szczecina. Otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Szczecina.

Festiwal organizowany jest w Teatrze Lalek „Pleciuga”, bardzo przyjaznym dla dziecięcych występów. Od czterech lat wkomponowano w weekend festiwalowy Przegląd Piosenki Zapomnianej DZIADY, który ma charakter wspominek piosenek turystyczno-harcerskich dawno nie śpiewanych. Prezentacji dokonują instruktorzy Hufca Szczecin ZHP z dedykacją dla młodego pokolenia.

(hk)