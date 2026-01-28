Ferie w muzeum. Artystyczna propozycja

Fot. Dariusz GORAJSKI

Zima w mieście nie musi być nudna – zapewnia Muzeum Narodowe w Szczecinie i zaprasza dzieci do udziału w ciekawych feryjnych wydarzeniach, które są przygotowywane w kilku oddziałach MN. Już teraz warto zaplanować wolny czas.

– Nie opuszczając muzealnych sal, zwiedzimy dalekie kraje, poznamy istotne dla Pomorza wydarzenia z minionych tysiącleci, odkryjemy sekrety dzieł sztuki, nauki, zgłębimy tajniki architektury i wyruszymy do świata malarstwa – zapowiadają organizatorzy. – Dowiemy się, do czego służyły różnorodne – tajemnicze czasem – przedmioty. Wśród atrakcji przygotowaliśmy zwiedzanie stałych ekspozycji, a także zabawy i działania plastyczne.

Spotkania zaplanowano w terminie 3-6 lutego, w godz. 11-13. Temat pierwszych zajęć 3 lutego to „Zimowa przygoda z Leonardem da Vinci – sztuka, wynalazki i tajemnica „Człowieka witruwiańskiego”. Zajęcia odbędą się w MN – Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Staromłyńskiej 1. Zapisy: a.kaminska@muzeum.szczecin.pl, tel. 797 705 277.

4 lutego w MN – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27 odbędzie się spotkanie pt. „Zrodzone z ognia – dawne rzemiosła związane z obróbką żelaza”, zapisy: a.roslewska@muzeum.szczecin.pl.

Na warsztaty plastyczne „Ale biało! Jak malarze widzieli zimę” zaprasza 5 lutego MN – Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Staromłyńskiej 1, zapisy: a.baron@muzeum.szczecin.pl.

Temat spotkania 6 lutego w MN – Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej 27 to „Tańcowała igła z nitką – z modą przez wieki”. Zapisy: d.baumgarten@muzeum.szczecin.pl



