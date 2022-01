Feminizm w sercu Tatr. Można odbierać wejściówki na spotkanie

Spotkanie z Anną Król, autorką książki „Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach”, odbędzie się w piątek (28 stycznia) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Zaplanowane je na godz. 18 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8). O tej opowieści pisze się, że to "skrócona historia polskiego feminizmu w sercu Tatr, opowieść o marzycielkach i zuchwałych indywidualistkach, o śmiałości bycia pierwszą i wielkiej potrzebie spełnienia, a także o Tatrach, które pozostają sprawdzianem wewnętrznej siły dla każdej i każdego, kto zapragnie ich szczytów".

Piątkową rozmowę poprowadzi Anna Godzińska. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki do zdobycia pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/taterniczki/ lub telefonicznie 91 506 50 58.

"Bywały przedmiotem drwin. Dziwaczne i ekscentryczne, bezczelne, szalone. Inne. Wypuszczały się w góry w poszukiwaniu przeżyć, miały odwagę realizować marzenia. Góralki spluwały za nimi, kiedy w pumpach i z plecakiem ruszały na szlak. Mężczyźni wyśmiewali: „Kobieta nigdy rasowym taternikiem nie będzie”. One jednak nie dały za wygraną. Z odwagą i determinacją wytyczały nowe drogi, mierzyły się ze strachem i ograniczeniami. Wszystko po to, żeby dotrzeć do miejsc, w których czuły się wolne" - tak wydawca zapowiada wspomnianą książkę.

Autorka książki, zainspirowana wyczynami pierwszych taterniczek, wyruszyła, ich śladem. Powtórzyła niełatwe przejścia pionierek: Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny Dłuskiej, sióstr Skotnicówien. Wspięła się na Mnicha, Zamarłą Turnię, pokonała Orlą Perć. I tak jak one wtedy, zmagała się ze sobą, odkrywała nowe możliwości, szukała odpowiedzi na pytanie: "kim będę tam, wysoko?". Ze śladów archiwalnych, wspomnień i rozmów stworzyła portrety zapomnianych, nietuzinkowych postaci, których historie dotąd nie zostały opowiedziane.



Anna Król to pisarka, z wykształcenia teatrolożka, autorka książek: „Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie” oraz „Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia”. W 2012 roku stworzyła Fundację „Kultura nie boli”, jest pomysłodawczynią i dyrektorką międzynarodowego Big Book Festivalu, kieruje Big Book Cafe – centrum innowacji literackich, reżyseruje spektakle i wydarzenia artystyczne. Kocha naturę i góry. Wspina się, jest taterniczką.

