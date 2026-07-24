Emocjonalna głębia, hipnotyzujące brzmienie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w piątek o g. 21 zaprasza na koncert MANOID live.

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MANOID to producent muzyczny, performer live, sound designer i DJ. Pod koniec 2018 roku wydał swój debiutancki album „Truth LP” w niemieckiej wytwórni hafendisko. Album został doceniony przez krytyków muzycznych w całej Europie (m.in. otrzymał tytuł „Albumu Miesiąca” w magazynie FAZEmag), a teledysk do utworu „Take Me” w reżyserii VJ Emiko zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Muzyka elektroniczna” na PL Music Video Awards i został zaprezentowany na Berlin Music Video Awards. Występując na żywo, MANOID wielokrotnie pojawiał się na największych polskich festiwalach, takich jak Tauron Nowa Muzyka czy Open’er, a także za granicą – od Islandii po Koreę Południową. W 2019 roku zagrał na głównej scenie Audioriver Festival, gdzie premierowo zaprezentował utopijny spektakl „Afterhuman Afterparty” współtworzony z duetem Hashimotowiksa. Transmisja tego występu zdobyła nagrodę Munoludy 2019 w kategorii „Najlepsze wydarzenie online w Polsce”. W listopadzie 2025 roku ukazała się nowa pływa MANOIDA – I_N_T_E_R_V_A_L_S, na którym artysta łączy emocjonalną głębię z precyzyjnym, hipnotyzującym brzmieniem.

(as)

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