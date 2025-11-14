Elizabeth Costello pyta o granice empatii

Fot. Teatr Polski w Szczecinie

Teatr Polski w Szczecinie wystawia spektakl „Elizabeth Costello” w piątek o g. 19 i w sobotę o g. 16. Sztuka jest oparta na książce wybitnego południowoafrykańskiego pisarza, noblisty Johna Maxwella Coetzee.

REKLAMA

„W naszym spektaklu skupimy się na pytaniu o to, jak wzbudzać empatię wobec ludzi, istot pozaludzkich, planety i wyzbyć się lęku przed dotykiem (bliskich, starości, natury). Jak przestawić się ze snucia refleksji na działanie? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, będziemy podróżować poprzez historię głównej bohaterki, konfrontując ją z młodym pokoleniem i sytuacją, w której jest Ziemia. To podróż pomiędzy umierającym, starym światem a potencjałem nowego. Akcję umieszczamy na paralotnisku – spersonalizowanym nie-miejscu Elizabeth, miejscu pomiędzy, w świecie przed bramą, w którym musi udowodnić, że czuje i napisać oświadczenie o swoich przekonaniach. Chcemy pokazać, że rozmowa o starości i kryzysowej sytuacji planety nie musi wiązać się z depresją i impasem. Spróbować skrócić dystans, odzyskać wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie, ćwiczyć czucie” – napisali twórcy spektaklu.

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Bielewicz. Scenariusz i dramaturgia: Krysia Bednarek.

W tytułowej roli: Olga Adamska.

(as)

REKLAMA