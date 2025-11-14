Piątek, 14 listopada 2025 r. 
REKLAMA 9 szczecin
REKLAMA

Elizabeth Costello pyta o granice empatii

Data publikacji: 14 listopada 2025 r. 12:19
Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2025 r. 12:36
Elizabeth Costello pyta o granice empatii
Fot. Teatr Polski w Szczecinie  

Teatr Polski w Szczecinie wystawia spektakl „Elizabeth Costello” w piątek o g. 19 i w sobotę o g. 16. Sztuka jest oparta na książce wybitnego południowoafrykańskiego pisarza, noblisty Johna Maxwella Coetzee.

REKLAMA

„W naszym spektaklu skupimy się na pytaniu o to, jak wzbudzać empatię wobec ludzi, istot pozaludzkich, planety i wyzbyć się lęku przed dotykiem (bliskich, starości, natury). Jak przestawić się ze snucia refleksji na działanie? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, będziemy podróżować poprzez historię głównej bohaterki, konfrontując ją z młodym pokoleniem i sytuacją, w której jest Ziemia. To podróż pomiędzy umierającym, starym światem a potencjałem nowego. Akcję umieszczamy na paralotnisku – spersonalizowanym nie-miejscu Elizabeth, miejscu pomiędzy, w świecie przed bramą, w którym musi udowodnić, że czuje i napisać oświadczenie o swoich przekonaniach. Chcemy pokazać, że rozmowa o starości i kryzysowej sytuacji planety nie musi wiązać się z depresją i impasem. Spróbować skrócić dystans, odzyskać wyobraźnię, abstrakcyjne myślenie, ćwiczyć czucie” – napisali twórcy spektaklu.

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Bielewicz. Scenariusz i dramaturgia: Krysia Bednarek.

W tytułowej roli: Olga Adamska.

(as)

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA