Dziś debata o poniemieckim dziedzictwie Szczecina

Polina Wierzchowiec, badaczka miejskiej przeszłości i przewodniczka po Szczecinie, z pasją odkrywa ślady dawnych mieszkańców miasta, skryte pod tynkiem kamienic, bram i lokali rzemieślniczych. Fot. CDP

W piątek, 28 marca w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy odbędzie się debata o poniemieckim dziedzictwie Szczecina, inspirowana książką pt. „Spod tynku. Przeszłość utrwalona w napisach” Poliny Wierzchowiec. To spotkanie z udziałem autorki książki.

Książka „Spod tynku. Przeszłość utrwalona w napisach” to podróż przez historię Szczecina, ukazaną z niecodziennej perspektywy – poprzez śledzenie napisów na murach budynków. Polina Wierzchowiec, badaczka miejskiej przeszłości i przewodniczka po Szczecinie, z pasją odkrywa ślady dawnych mieszkańców miasta, skryte pod tynkiem kamienic, bram i lokali rzemieślniczych. Zebrane napisy, często w języku niemieckim, opowiadają o życiu codziennym przed 1945 rokiem, a także o późniejszych przemianach społecznych i politycznych.

Publikacja zawiera bogaty materiał fotograficzny, mapę lokalizacji napisów oraz ich historyczne opisy. Wierzchowiec skrupulatnie udokumentowała ponad sto napisów, rozszyfrowując ich znaczenie i kontekst.

Polina Wierzchowiec to przewodniczka miejska i regionalistka, która od lat z pasją odkrywa przed mieszkańcami i turystami tajemnice Szczecina. Jako repatriantka, przybyła do miasta z pragnieniem odnalezienia swojego miejsca i szybko dostrzegła wielokulturowe ślady przeszłości ukryte w miejskiej tkance. Jej podejście do historii jest wyjątkowe – traktuje ją jako ciągłość, łączącą niemieckie korzenie miasta z polską teraźniejszością.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej, przestrzeni dialogu MN Centrum Dialogu Przełomy (pl. Solidarności 1). Początek – godz. 17. Wstęp wolny. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

(K)