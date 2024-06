Dorota Serwa odchodzi z Wydziału Kultury. Dyrektorem była od listopada 2023

Obserwator

2024-06-21 14:22:55

Dobra diagnoza. Wystarczy spojrzeć na los części wcześniejszych dyrektorów zwolnionych z Urzędu. Kilku obecnych dyrektorów to jakieś koleżeńskie koligacje zrobią wszystko , największą głupotę, żeby tylko trwać. Do tego teraz te dziwaczne awanse wiceprezydenckie. Wierny ale bierny ..już kiedyś tak było. Tradycja jest kultywowana i kontynuowana. I do tego jeszcze te pseudo konkursy na stanowiska dyrektorskie, ustawki i tyle .