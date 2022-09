Dni Muzyki Żydowskiej w Muzeum Narodowym

Dni Muzyki Żydowskiej odbędą się w Szczecinie w tutejszym Muzeum Narodowym, na dziedzińcu przy ulicy Staromłyńskiej 27. „Tegoroczne koncerty będą okazją do zastanowienia się nad pamięcią. Ile jest rzeczy, które chcemy pamiętać? Ile rzeczy straciliśmy przez niepamięć? Jak wspomnienia kształtują to, kim jesteśmy – jako jednostki, grupy czy społeczeństwo? Jak my zostaniemy zapamiętani?” – informują organizatorzy.

W sobotę o godz. 19.30 odbędzie się koncert pt. „Pamiętamy Lejbuszewo”. Wystąpi zespół The Klezmafon w składzie: Maciej Strycharczyk – klarnet i Krzysztof Baranowski – akordeon.

W niedzielę z kolei, również o godz. 19.30, wystąpią: Jakub Stefek – organy, Isidoro Abramowicz – kantor, Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie, Barbara Halec – dyrygent.

„W kolejnej odsłonie projektu Muzyka Nowej Synagogi przygotowaliśmy psalmy i hymny Jakuba Weissa, warszawskiego kantora z XIX wieku. Jego wydane w dwóch zbiorach utwory cieszyły się dużą popularnością w synagogach w całej Europie. To jedyne opracowania, na które natrafiliśmy z podpisanymi tekstami w językach hebrajskim, polskim i niemieckim. Niebawem wydana zostanie nasza płyta, stanowiąca pierwsze ich nagranie w historii” – informują artyści.

(MON)