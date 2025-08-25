Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie [GALERIA]

Szczecin 24.08.2025 Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie Fot. Dariusz Gorajski

Na Dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyły się dziś Dni Kultury Ukraińskiej, zorganizowane w związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców miasta i gości, którzy mogli uczestniczyć w popołudniu pełnym muzyki, tańca i sztuki.

Na scenie zaprezentowały się zespoły i soliści, w tym szkoła baletu i tańca prowadzona przez Liliię Lytvynovą i Juliię Sharkevych, zespół wokalny Folklore oraz dziecięcy zespół Głosy Serca działający przy stowarzyszeniu PeopleUP. Publiczność nagrodziła brawami również występy dzieci i młodzieży związanych ze szczecińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce.

Uczestnicy mogli także zobaczyć wystawę ikon zatytułowaną „Znak nadziei”, przygotowaną przez absolwentów, studentów i wykładowców Katedry Sztuki Sakralnej Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Kwartetu Wieniawskiego, który zaprezentował utwory polskich, ukraińskich i światowych kompozytorów. Całość miała charakter otwarty, a wstęp był bezpłatny, co sprawiło, że zamek wypełnił się publicznością, a atmosfera wydarzenia łączyła świąteczny nastrój z refleksją nad kulturą i tożsamością ukraińską.

(dg)