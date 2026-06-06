Diabeł znów ubiera się u Prady. Wraca kinowy hit

W ten weekend kino „Pionier” w Szczecinie wyświetla film „Diabeł ubiera się u Prady 2”

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Dwadzieścia lat po stworzeniu kultowych ról Mirandy, Andy’ego, Emily i Nigela Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci powracają na tętniące modą ulice Nowego Jorku i do eleganckich biur magazynu Runway w filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2” wytwórni 20th Century Studios, długo oczekiwanej kontynuacji fenomenalnego hitu z 2006 roku, który ukształtował całe pokolenie. Zareżyserię odpowiada David Frankel, scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, producentem jest Wendy Finerman, a producentami wykonawczymi Michael Bederman, Karen Rosenfelt i Aline Brosh McKenna.

(as)

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