Demoniczne oblicze gangstera. Seans w kinie samochodowym

Kino samochodowe działa od ubiegłego tygodnia w szczecińskim centrum handlowym Atrium Molo.

W piątek (20 sierpnia) zmotoryzowani widzowie będą mogli obejrzeć film hiszpański z 2018 roku, sensacyjną ekranizację bestsellerowego pamiętnika autorstwa Virginii Vallejo, kochanki Pabla Escobara (człowieka uznawanego za najpotężniejszego i najokrutniejszego barona narkotykowego wszech czasów), pt. „Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”. Początek seansu o godz. 21.15 w wydzielonej strefie na parkingu Atrium Molo, w okolicach wejścia do sklepu Komfort.

O czym jest wspomniana opowieść? Pablo Escobar to najpotężniejszy baron narkotykowy XX wieku, który zajmuje się przemytem kokainy do USA i wielu innych państw na świecie. Wartość jego zarobków została oszacowana na 55 miliardów dolarów w przeliczeniu na współczesny kurs waluty. Pewnego dnia poznaje piękną Virginię Vallejo – ambitną gwiazdę kolumbijskiej telewizji. To spotkanie odmienia serce nieobliczalnego przestępcy, który zakochuje się w nowo poznanej kobiecie. Wkrótce dziennikarka na własne oczy poznaje demoniczne oblicze mężczyzny – powiązania gangstera z kolumbijskimi rewolucjonistami, kulisy przemysłu kokainowego i potworności narkoterroryzmu. Coś jednak trzyma oboje przy sobie i nie pozwala im się rozstać.

W rolach głównych wystąpili zdobywcy Oscarów: Javier Bardem i Penélope Cruz (oboje na zdjęciu).

(MON)