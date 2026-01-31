Dawny Szczecin na archiwalnych fotografiach [GALERIA]

Wystawa „Stetinum – Stettin – Szczecin” została przygotowana z okazji 80-lecia polskiego Szczecina we współpracy Teatru Polskiego oraz Archiwum Państwowego w Szczecinie.



Ekspozycja dostępna w foyer Teatru Polskiego w Szczecinie to opowieść o mieście, które trwa mimo zmian granic, języków i pokoleń.



Organizatorzy zapraszają na spacer po dawnym Szczecinie, którego mieszkańcy czekają na nas po drugiej stronie kadrów, patrząc i uśmiechając się nieśmiało. Fotografie zatrzymały czas i pozwalają zajrzeć do świata, którego już nie ma.



Na wystawie mozna obejrzeć prace Anatola Weczera, Andrzeja M. Bogusza, prof. Tadeusza Białeckiego, Stanisława Dowlasza oraz twórców nieznanych. Dzięki takim historycznym zapisom możemy budować dalej wspólną, lokalną pamięć. Zaprezentowane zdjęcia zamroziły czas i przechowały dla nas ślady życia, które bezpowrotnie minęło.



Tytuł wystawy – „Stetinum – Stettin – Szczecin” – ma symbolicznie podkreślić ciągłość historii miasta, jego tożsamość i dziedzictwo nagromadzone przez stulecia.



Na wystawie prezentowane są również mapy, które pokazują zmieniający się obrys Szczecina oraz rozwój dobrze rozpoznawalnej, częściowo niezmienionej siatki ulic.



