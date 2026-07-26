Dąbskie Wieczory Filmowe po raz dwudziesty

Organizatorzy zapraszają zarówno do Klubu Delta, jak i na plażę nad jeziorem Dąbie.

Już po raz 20. odbędą się Dąbskie Wieczory Filmowe – wydarzenie, które od dwóch dekad przyciąga mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina. W programie nie zabraknie pokazów na plaży nad jeziorem Dąbie, rozmów z reżyserami oraz wyjątkowej potańcówki z muzyką filmową. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

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Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Kino. Przyjaźń. Plaża.” I właśnie wokół tych trzech elementów zbudowano program jubileuszowego festiwalu. Organizatorzy zapraszają zarówno do Klubu Delta, jak i na plażę nad jeziorem Dąbie, gdzie kino pod chmurką o zachodzie słońca od lat tworzy niepowtarzalny klimat.

Wiele poprzednich edycji odbywało się właśnie na plaży, która stała się jednym z symboli festiwalu. Tak będzie również w tym roku. W piątek i sobotę (31 lipca i 1 sierpnia), tuż po zachodzie słońca, odbędą się plenerowe projekcje filmów. Dodatkową atrakcją sobotniego wieczoru będzie potańcówka z muzyką filmową.

Od wtorku do czwartku oraz podczas finału festiwalu miejscem spotkań będzie Klub Delta. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść wcześniej i skorzystać z oferty Café Przyjaźń, gdzie będzie można napić się kawy lub herbaty, zjeść gofra albo domowe ciasto i w spokojnej atmosferze przygotować się do seansu.

Tegoroczny repertuar opowiada o relacjach międzyludzkich, przyjaźni, dojrzewaniu i poszukiwaniu własnej tożsamości. Na ekranie pojawią się historie o ludziach, którzy mimo różnic potrafią odnaleźć wspólny język, a także filmy pokazujące, jak ważne w codziennym życiu są bliskość i wzajemne wsparcie.

Jubileuszową edycję otworzą 29 i 30 lipca projekcje filmów „Szkoda, że nareszcie” oraz „Glorious Summer” w Klubie Delta. Po seansach zaplanowano spotkania z twórcami – odpowiednio z reżyserem Sebastianem Juszczykiem oraz autorami filmu Heleną Ganjalyan i Bartoszem Szpakiem.

31 lipca na plaży wyświetlony zostanie film „Bałtyk”, a dzień później „LARP. Miłość, trolle i inne questy”. Sobotni pokaz poprzedzi potańcówka z muzyką filmową.

Finał 20. Dąbskich Wieczorów Filmowych odbędzie się 2 sierpnia w Klubie Delta. Widzowie obejrzą film „Życie dla początkujących”, a po projekcji spotkają się z jego twórcami – reżyserem Pawłem Podolskim i scenarzystką Lynn Kucharczyk.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. (K)

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