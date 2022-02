Chór Akademii Morskiej współtworzą piękne głosy z Ukrainy. Dziś urodziny zespołu

W piątek (25 lutego), dzień po inwazji Rosji na Ukrainę, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie obchodzi swoje dziewiętnaste urodziny. Nie zaplanowano jednak świętowania. Artyści przypomnieli jednak przejmujący teledysk, w którym zaśpiewała solistka tego zespołu, pochodząca z Ukrainy. "Dziś głos naszej najdroższej, pochodzącej z Ukrainy Darii Psekho, rozdziera serca..." - napisała na Facebooku dyrygentka chóru, Sylwia Fabiańczyk-Makuch.

W mediach społecznościowych chórzyści poinformowali również: "W trudnych okolicznościach przyszło nam świętować ten dzień. Równy rok temu opublikowaliśmy tu naszą pierwszą muzyczną pocztówkę - fragment próby, podczas której rozczytywaliśmy utwór "Dziwny jest ten świat". Zaledwie dwa miesiące temu przedstawiliśmy efekt końcowy projektu - pełną wersję utworu.

W komentarzach pod teledyskiem wielokrotnie zwracano uwagę na wschodni akcent solistki - jest nią oczywiście nasza wspaniała, pochodząca z Ukrainy, Daria Psekho. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie od lat współtworzą piękne głosy z Ukrainy. Ich właściciele są dla nas ważni - bez nich z pewnością nie brzmielibyśmy tak, jak brzmimy. Są też naszymi przyjaciółmi, częścią naszej chóralnej rodziny, która dziś powinna celebrować swoje święto. Nie da się jednak radośnie obchodzić urodzin, gdy część rodziny przeżywa żałobę nad swoim krajem i drży ze strachu o swoich najbliższych... Trudno w to uwierzyć, ale dziś utwór Czesława Niemena jest jeszcze bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Chyba nie bylibyśmy w stanie go teraz wykonać... Dziś sercem jesteśmy z naszymi ukraińskimi chórzystami. Głęboko poruszeni wierzymy w to, że ludzi dobrej woli wciąż jest więcej!".

(MON)