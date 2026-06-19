Być, mieć, grać. „Uhuru znaczy wolność”

Do niedzieli potrwa w Szczecinie Festiwal Sztuk Uhuru „Mieć czy być”. To już czwarta edycja wydarzenia artystycznego stworzonego w sezonie 2025/2026 przez uczestników zajęć z Pracowni Teatralnej Teatr Uhuru, młodzież licealną i studencką działającą od kilku lat w Domu Kultury „13 Muz” pod kierunkiem „guru Uhuru” – czyli Janusza Janiszewskiego.

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W tym roku wydarzeniu towarzyszy hasło „Mieć czy być?” – główne pytanie postawione przez słynnego psychologa i filozofa XX wieku Ericha Fromma w książce pod tym samym tytułem.

Przez cały rok szkolny nowi członkowie grupy oraz starsi uczestnicy zajęć teatralnych pracują jednocześnie w wielu zespołach nad kilkoma spektaklami w ramach Pracowni Teatralnej Teatr Uhuru w Domu Kultury „13 Muz” tworząc własne autorskie spektakle, które każdego roku prezentują publiczności właśnie w formie festiwalu. Całe wydarzenie to nie tylko spektakle, ale także inne programy artystyczne, koncerty muzyczne, spotkania poetyckie i wystawy plastyczne. Festiwal to jednocześnie manifest młodych ludzi tworzony w myśl głównego przesłania twórczego „Uhuru znaczy wolność” (tłum. z języka suahili).

Wydarzenia będą organizowane w Klubie XIII Muz przez cały weekend. To między innymi spektakl „Przestżeń nie idealna” w piątek o g. 19, spektakl „Sztuka dla sztuki” w sobotę o g. 19 czy koncert „Uhuru znaczy wolność” w niedzielę o g. 20.

(as)

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