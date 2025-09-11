Budownictwo wiejskie na starych fotografiach. Konkurs o domach z przeszłości

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do udziału w konkursie towarzyszącym wystawie „Domy z przeszłości. Budownictwo wiejskie Pomorza Zachodniego na starych fotografiach”.

- Zachęcamy do uwieczniania na zdjęciach wiejskich domów z terenów Pomorza Zachodniego, które spodobały się państwu lub wzbudziły państwa zainteresowanie - informują organizatorzy. - Czekamy na fotografie nie tylko zabytkowych, poniemieckich domów, lecz także tych wzniesionych już po wojnie.

W konkursie może wziąć udział każda chętna osoba. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zdjęcie.

Fotografie wraz z imieniem i nazwiskiem autora, datą i miejscem wykonania, ewentualnie opisem lub komentarzem można przesyłać jeszcze do 30 września 2025 roku pod adres mailowy: info@muzeum.szczecin.pl.

Najlepsze prace pokazane zostaną w przestrzeni wystawy od 11 do 23 października 2025 roku oraz w mediach społecznościowych MNS.

W nagrodę autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają roczne bilety do MNS oraz muzealne upominki. Wręczenie nagród odbędzie się podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie 11 października br. (K)