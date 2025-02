Brygida Helbig zostanie "szczecińską pisarką miejską"

Brygida Helbig mieszka w Berlinie, ale urodziła się w Szczecinie, wykładała na Uniwersytecie Szczecińskim.

Stypendium pisarskie przyznawane przez Niemieckie Forum Kultury po raz pierwszy trafia do Szczecina. A konkretnie - do Brygidy Helbig, która na kilka miesięcy zostanie "szczecińską pisarką miejską" ("Stadtschreiberin in Stettin").

Stypendium pisarskie Niemieckiego Forum Kultury dla Europy Wschodniej przyznawane jest już po raz szesnasty. Ustanawiając stypendium, Forum miało na celu przybliżenie wspólnego dziedzictwa kulturowego Niemców i ich sąsiadów w tych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, w których Niemcy kiedyś żyli i nadal żyją, a także promowanie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Pomyślane jako stypendium podróżne, do tej pory gościło m.in. w Gdańsku, Rydze, Pilźnie, Wrocławiu, Braszowie, Lwowie, Olsztynie, Kłajpedzie, Timișoarze i Tartu.

W 2025 roku stypendium otrzyma Szczecin, historyczne, gospodarcze i kulturalne centrum województwa pomorskiego oraz stolica polskiego województwa zachodniopomorskiego. Stypendium jest fundowane przez Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM), a realizowane przez Niemieckie Forum Kultury dla Europy Wschodniej we współpracy z Miastem Szczecin.

W czasie swojej pracy jako pisarka miejska Brygida Helbig będzie prowadzić internetowy pamiętnik, w którym zrelacjonuje swoje szczecińskie spotkania i doświadczenia. Za pośrednictwem bloga, który jest prowadzony w języku niemieckim i polskim, będziemy mogli skontaktować się z autorką od czerwca do października tego roku.

Brygida Helbig (Brigitta Helbig-Mischewski), urodzona w 1963 roku w Szczecinie, jest literaturoznawczynią i pisarką. Studiowała język i literaturę słowiańską i niemiecką, pracę doktorską napisała na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, habilitację na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, pracowała jako visiting professor na uniwersytetach w Szczecinie i Pradze, m.in. profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik biura Polonia w Berlinie. W swojej twórczości zajmuje się literaturą migracyjną, polsko-niemieckimi relacjami kulturalnymi i literackimi, kreatywnym pisaniem i komunikacją międzykulturową.

Jej najbardziej znane książki to "Enerdowce i inne ludzie, czyli jak nie zostałem bohaterem" (za ten zbiór opowiadań była w 2012 roku nominowana do Nagrody Literackiej Gryfia, przyznawanej przez "Kurier Szczeciński"), "Anioły i świnie. W Berlinie!" oraz "Niebko".

Od 2018 r. publikuje reportaże radiowe, a od 2023 r. podcast "Literandka" na antenie stacji COSMO po polsku (RBB).

Brygida Helbig mieszka w Berlinie.©℗

Alan Sasinowski