Bregović w szczecińskiej filharmonii!

Goran Bregović jest jednym z najbardziej znanych na arenie międzynarodowej współczesnych muzyków i kompozytorów pochodzących z Bałkanów. Znany jest ze swojej muzyki filmowej, a wśród jego bardziej znanych partytur filmowych znajdują się trzy filmy Emira Kusturicy: „Czas Cyganów”, „Arizona Dream” i „Underground”. Artysta już w środę (29 czerwca) wystąpi w Szczecinie, w tutejszej filharmonii o godz. 19.

Goran Bregović zawsze podkreśla bliski związek ze swoim rodzinnym miastem, będącym zarazem jego artystyczną muzą. Ostatni album niezwykłego bałkańskiego artysty „Three Letters from Sarajevo” to nie tylko muzyczna opowieść o wyjątkowym miejscu, w którym Bregović był świadkiem okrucieństw wojny w latach 90., ale także ważna muzyczna opowieść o życiu. „To, co widzimy dziś w Europie, widzieliśmy najpierw w Sarajewie: sąsiad, który jednego dnia jest dobrym sąsiadem, a następnego dnia strzela do ciebie, bo jesteś innego wyznania. Sarajewo zawsze było moją pierwszą metaforą. Dziś to nie jest tylko nazwa miasta. To metafora naszych czasów. Skomplikowana historia Sarajewa, zróżnicowanie etniczne i religijne czynią je miastem, które nazywane jest „«Jeruzalem Bałkanów»” – mówi Bregović.

W Szczecinie artysta zaprezentuje utwory ze wspomnianej płyty, ale też największe przeboje. Wystąpią z nim: orkiestra filharmonii w Szczecinie, Wedding & Funeral Orchestra oraz Krzysztof Herdzin – dyrygent.

(MON)