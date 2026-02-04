Środa, 04 lutego 2026 r. 
Bogini Wody. Artystyczno-muzyczny rytuał Kashi Vegi

Data publikacji: 04 lutego 2026 r. 14:00
Ostatnia aktualizacja: 04 lutego 2026 r. 15:50
Bogini Wody. Artystyczno-muzyczny rytuał Kashi Vegi
 

Dziś (4 lutego) o godz. 19 w Domu Kultury 13 Muz przy Pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie odbędzie się premierowe wydarzenie artystyczno-muzyczne Kashi Vegi pod nazwą „Bogini Wody”. Wydarzenie poprowadzi Dorota Chrulska.

„Bogini Wody” to kameralne, premierowe wydarzenie artystyczno-muzyczne Kashi Vegi – pochodzącej ze Szczecina wokalistki, autorki tekstów, kompozytorki i pianistki. Dzisiejszy wieczór połączy w jednej formule muzykę, obraz i słowo, tworząc intymną przestrzeń spotkania z autorską twórczością artystki.

W programie znajdzie się kameralny koncert z wybranymi utworami z nadchodzącej płyty „Kropla”, premiera singla „Bogini Wody” wraz z projekcją animacji poklatkowej oraz spotkanie autorskie z twórczyniami projektu. Teledysk powstał we współpracy z artystkami wizualnymi Cecylią Kotlicką (koncepcja plastyczna, lalki, scenografia) i Natalią Gilicką (animacja, montaż). Po części muzycznej zaplanowana jest rozmowa z artystkami poświęcona procesowi twórczemu, łączeniu muzyki i obrazu oraz kobiecej perspektywie w sztuce, a także otwarta dyskusja z publicznością.

(d)

