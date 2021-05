Biografia Borkowicza z Nagrodą Historyczną "Polityki"!

Biografia Leonarda Borkowicza, pierwszego wojewody szczecińskiego, pióra doktor Katarzyny Rembackiej ze szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, wygrała w prestiżowym konkursie Nagrody Historyczne tygodnika "Polityka". Książka wygrała w kategorii "debiut".

Marian Turski, przewodniczący jury, tak chwalił "Komunistę na peryferiach władzy":

- Jurorzy byli zgodni (prawie zgodni), że – wśród debiutantów Katarzyna Rembacka świetnie sobie poradziła w prowadzeniu kwerendy i wykazała się umiejętnością krytyki źródeł swojej pracy. Przedstawiła zawiłą postać ideowego komunisty, jakim był Leonard Borkowicz, oraz jego drogi i przyczyny przejścia na całkowicie odmienne pozycje ideowe i polityczne.

Skomplikowana postać Leonarda Borkowicza

Niedługo po ukazaniu się książki przeprowadziliśmy z autorką wywiad. Katarzyna Rembacka powiedziała wtedy, że z reguły o pierwszym wojewodzie szczecińskim mówi się na dwa sposoby.

– Albo jest to biała legenda człowieka ponadpolitycznego, myślącego tylko o polskiej racji stanu, który przyjechał tutaj nie wiadomo przez kogo przysłany, albo ton oskarżycielski - oceniała. - A mnie zastanowiło, o kim my właściwie mówimy, jakim był politykiem, jakim człowiekiem. Ciekawiło mnie także to, co działo się z nim po tym, jak przestał być wojewodą, bo do tej pory ta część jego biografii znana była tylko w wielkim skrócie.

"Polityka" o książce Katarzyny Rembackiej pisze tak: "Leonard Borkowicz to postać skomplikowana. Komunista pochodzenia żydowskiego o wyglądzie polskiego szlachciury. Uwikłany w walki frakcyjne Komunistycznej Partii Polski, gdzie towarzysze i towarzyszki rozprawiali się z heretykami brutalnie; nie wiedząc, że wszystkie spory załatwi za nich w końcu NKWD. Autor wyznania: „stanąłem przed wyborem Partia czy żona”. Wybrał partię."

Dla kogo Nagrody Historyczne tygodnika "Polityka"

Książki, które wygrały w pozostałych kategoriach, to: "Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918 - 2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości" Marii Halamskiej, "Portret rodzinny z czasów wielkości" Macieja Łubieńskiego, "Było, minęło... Wspomnienia" Bohdana Korzeniewskiego, "Cięcia. Mówiona historia transformacji" Aleksandry Leyk i Joanny Wawrzyniak.

Oceny dokonało jury w składzie: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stola, prof. Bożena Szaynok, Marian Turski, prof. Wiesław Władyka i i prof. Marcin Zaremba. ©℗

Alan Sasinowski