Biblioteka dostępna i otwarta. Oferta dla osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie wdraża właśnie program, który ma ułatwić komunikację z osobami niepełnosprawnymi oraz zachęcić je do aktywnego korzystania z zasobów bibliotecznych i oferowanej oferty kulturalnej. Pomóc ma w tym szereg wydarzeń edukacyjnych, warsztaty i nowe wyposażenie wybranych filii bibliotecznych.

Celem projektu jest otwarcie biblioteki na osoby ze specjalnymi potrzebami, przede wszystkim z dysfunkcją słuchu i wzroku. "Zobacz i usłysz kulturę" to nie tylko warsztaty i spotkania (choć i te są ważną częścią programu), ale również działania mające przygotować wybrane filie biblioteczne do kontaktu z osobami niewidomymi i głuchoniemymi. W filiach nr 4, 7, 38, 48 oraz w ProMediach zamontowano przenośne pętle indukcyjne, które mają ułatwić komunikację z czytelnikami. Od 21 listopada w ProMediach dostępne będą czytniki do książek PocketBook Touch Lux 5, pojawią się też książki z serii "Wielkie Litery" oraz audiobooki i filmy DVD z tytułami i nazwiskami autorów napisanymi pismem Braille'a. Dodatkowo, polepszy się jakość obsługi - bibliotekarze zostali bowiem przeszkoleni z podstaw języka migowego.

Od 21 do 26 listopada - również w ProMediach (Aleja Wojska Polskiego 2) - odbędzie się cykl spotkań kulturalnych i popularyzatorskich.

23 listopada planowane są "Godziny widzenia", w czasie których zaprezentowana zostanie oferta kulturalna biblioteki, zajęcia profilaktyczne "Jak dbać o wzrok?", wystawy oraz występ Danuty Łuszczek.

Z kolei akcja "Żywa Biblioteka" rozpocznie się 26 listopada o godzinie 12. Pomysł ma na celu poszerzenie świadomości na temat inności oraz zmianę myślenia na temat osób z dysfunkcjami. W czasie wydarzenia można wypożyczyć "Książkę" - to znaczy poznać konkretną osobę, która zmaga się z niepełnosprawnością. Będą to: Karol, Alicja, Aleksandra i Wojciech. W trakcie wydarzenia odbędą się również warsztaty dotyczące komunikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku i słuchu - zainteresowani będą mogli poznać kilka zwrotów w języku migowym.

Projekt realizowany jest w ramach programu "Kultura bez barier" (Program EFS Wiedza Edukacja i Rozwój).

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 91 506 50 56.©℗

(aj)