„BEZWSTYD” w Galerii STAR. Artyści przebili balon

Z okazji Dnia Zakochanych w Galerii STAR przy ulicy Koński Kierat 16 w Szczecinie, otwarto wystawę pt. „BEZWSTYD”. W zamierzeniu Katarzyny Zimnoch i Pawła Kleszczewskiego, kuratorów wystawy, zaprezentowane prace miały uczcić Dzień Zakochanych poprzez prezentację prac o charakterze seksualnym, obyczajowym i problemowym.



Prace wykonano różną techniką z wykorzystaniem takich materiałów jak papier, metal, tkaniny – zastosowano również różnorodne techniki audio i video. Swoje prace prezentowali Ela Blanka, Konik Studio, Inez Dapszus, Marta Sendłak, Kajetan Wójcik, Hanna Wilk, Gerard Ezra Wojakowski, Rafał Pietrowicz, Anna Molska, Alex Libertad, Marta Garbaczewska, Kasia Dyna, Gosia Bartosik, Wojciech Mazur, Arek Piętak oraz irlandzki artysta Gavin MacArthur.

„BEZWSTYD” jest zbiorową wypowiedzią grupy siedemnastu artystów, z różnych miast i środowisk, różnych technik i środków wyrazu, którzy postanowili w Galerii STAR pobawić się sztuką i w przyjacielskiej atmosferze przebić balon wstydu i bezwstydu.



Integralną częścią wystawy były również rozmowy o tym, co jest tytułowym bezwstydem, a co jego antonimem, czyli co jest wstydem?

– Pojęcie bezwstydu użyte w nazwie wystawy reprezentuje postawę artystów, którzy z jakichś nigdy przez nikogo niewyjaśnionych przyczyn, lubią i chcą odwracać maskę oraz chcą wkładać kij w mrowisko - mówił podczas otwarcia Paweł Kleszczewski, kurator wystawy.



Do pojęcia wstydu odniosła się Katarzyna Zimnoch, kuratorka wystawy:

– Wstyd to najbardziej nierozpoznana, a zarazem potężna emocja ludzka. Wiąże się ona czasami z porażką, słabością i paranojami. Wiąże się z tym, że patrząc na siebie w lustrze chcielibyśmy odwrócić wzrok, lub przewinąć rolkę na lepszy obraz, taki, jaki akceptowaliby inni.



Wystawa będzie czynna do 14 marca br. A już wkrótce, tj. 27 lutego o godz. 19 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie. Następnie 8 marca o godz. 19 o miłości do Siebie i ze Sobą rozmawiać będą kobiety - spotkanie poprowadzi Katerina Zavizhenets.©℗



Krzysztof ŻURAWSKI