Będzie wystawa Piotra Gonzagi Myszkowskiego "Orange Zone" w Morskim Centrum Nauki

Fot. Dariusz Gorajski

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie 26 kwietnia otworzy swoje drzwi dla ekspozycji malarskiej autorstwa Piotra Gonzagi Myszkowskiego. Wystawa zatytułowana "Orange Zone" zapowiada się jako jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń artystycznych roku.

- Cieszę się ogromnie, że w naszej przestrzeni wystaw czasowych możemy zaprezentować kolejną fascynującą ekspozycję - mówi Witold Jabłoński, dyrektor MCN. - Twórczość Piotra Gonzagi Myszkowskiego jest wyjątkowa – gdy po raz pierwszy zetknąłem się z jego pracami, nasunęło mi się skojarzenie z twórczością Picassa. Jednak kiedy dowiedziałem się, że kluczową inspiracją dla artysty jest Henri Matisse, dostrzegłem jeszcze więcej głębi i odwagi w jego dziełach. Prace Myszkowskiego cechuje niezwykła gra barw i form, a jego najnowsze obrazy, stworzone specjalnie na potrzeby tej wystawy, stanowią prawdziwą estetyczną symfonię.

Wystawa "Orange Zone" to efekt intensywnej, wielomiesięcznej pracy artysty, który podkreślił, jak ważne jest dla niego to wydarzenie:

- Jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość zaprezentowania moich prac w tak wyjątkowym miejscu jak Morskie Centrum Nauki - mówił. - Pracowałem nad tą wystawą od listopada, po 10 godzin dziennie, tworząc obrazy specjalnie dla tej okazji. Tworzę od ponad 25 lat, a każda wystawa to dla mnie nie tylko prezentacja obrazów, ale także historia, którą chcę przekazać odbiorcom. "Orange Zone" to trzecia odsłona tego cyklu – pierwsza miała miejsce w 2005 roku, druga w 2015. Tym razem przenoszę widzów w przestrzeń pełną światła, koloru i energii, gdzie dominują odcienie pomarańczu, złota i bieli. Chcę, by każdy, kto wejdzie do tej strefy, poczuł świeżość, ciepło i harmonię.

Podczas konferencji artysta odczytał także wiersz, który będzie przewodnim motywem wystawy: „Kiedy wszystko, co wierzysz, co jest dla ciebie ważne, zostaje poddane wątpliwości… Kiedy wydaje ci się, że pozostałeś w zawieszeniu między przeszłością a przyszłością… Kiedy strach paraliżuje każdy twój ruch… Udajesz się do krainy pomarańczy”.

Ekspozycja "Orange Zone" będzie dostępna w Szczecinie przez kilka tygodni, po czym zostanie zaprezentowana w Poznaniu, a następnie na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Artysta zdradził również plany otwarcia swojej pracowni artystycznej w Saint-Maxime, gdzie zamierza kontynuować swoją działalność twórczą i promować polską sztukę na arenie międzynarodowej.

Zaproszenie na wystawę zostało oficjalnie skierowane do miłośników sztuki, kolekcjonerów oraz wszystkich, którzy pragną doświadczyć unikalnej atmosfery kreowanej przez twórczość Piotra Gonzagi Myszkowskiego. Wernisaż odbędzie się 26 kwietnia 2025 roku w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie.

(dg)