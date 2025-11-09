Będzie intensywnie i brutalnie. Metalowo w „Słowianinie”

Fot. archiwum

W niedzielę o g. 18 Dom Kultury „Słowianin” w Szczecinie zatrzęsie się od ciężkiej, brutalnej muzyki.

Zagrają zespoły It Follow i Nikt oraz gwiazda wieczoru – Illusion.

Illusion to legenda polskiej sceny rockowej i metalowej. Zespół powstał w 1992 roku i przez ponad dekadę zdobywał rzesze fanów i uznanie środowiska za sprawą bezkompromisowego brzmienia, mocnych i szczerych tekstów, a także charyzmą i energią bijącą od muzyków podczas intensywnych i energetycznych koncertów. Muzyka Illuson to soczysta mieszanka ciężkich brzmień, w których słychać wpływy grunge’u i ciężkiego i bardzo ciężkiego rocka czy hardcore. Po wieloletniej przerwie, z nowymi siłami powrócili w 2011 roku, prezentując zarówno stare klasyki, jak i nowoczesne brzmienia, odświeżając swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej i ciesząc się uznaniem kolejnych pokoleń słuchaczy.

(as)

