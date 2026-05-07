Barbara Markowska Bibliotekarzem Roku. Nagroda za pracę na rzecz czytelnictwa (i nie tylko)

Bibliotekarzem Roku została Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Fot. Agata Jankowska

Ta nagroda to ukoronowanie aktywnej, wieloletniej działalności na rzecz bibliotekarstwa i popularyzacji czytelnictwa. Barbara Markowska, bibliotekarka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia Przystań Wartości, a także przewodnicząca zarządu oddziału szczecińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, została Bibliotekarzem Roku 2025. Wyróżnienie odebrała w czwartek podczas uroczystości w Książnicy Pomorskiej.

Laureatka nagrody nie ukrywa, że to dla niej ważne wyróżnienie.

– To bardzo miłe, każde docenienie jest ważne i bardzo się cieszę, że ta nagroda przyszła właśnie do mnie, ponieważ jest to takie trochę ukoronowanie tych wszystkich działań, które robię już chyba od wielu lat – mówi B. Markowska.

W ostatnim roku udało jej się zrealizować wiele inicjatyw kulturalnych dotyczących czytelnictwa i bibliotek. Jej działalność odbywała się zarówno w ramach lokalnych projektów, jak i międzynarodowych. Jednym z nich były szkolenia dla bibliotekarzy z objętej wojną Ukrainy.

– W ubiegłym roku takim najbardziej wartościowym osobiście dla mnie wydarzeniem, doświadczeniem była współpraca z Konwentem Samorządowym Polska-Ukraina. Do tej pory, gdy o tym mówię, bardzo mnie to porusza. Zresztą mamy teraz drugą edycję tego programu. Już dzisiaj, pomimo że tam toczy się wojna, pracujemy nad tym, aby biblioteki w Ukrainie budowały społeczeństwo obywatelskie oparte na rzetelnej wiedzy naukowej, aby bibliotekarze w Ukrainie nie pozostawali w tyle i mieli takie same kompetencje jak my tutaj. W czasie tego projektu okazało się, że ja uczę się więcej od nich niż oni ode mnie. Uczę się tego, jak przetrwać w takim trudnym czasie, jak zorganizować pracę w bibliotece podczas wojny. To doświadczenie pozostanie ze mną na zawsze. Ciekawą współpracą była też ta z berlińskim stowarzyszeniem Städtepartner Stettin. Zorganizowaliśmy tutaj spotkanie, wizytę studyjną na temat wody, czyli także społecznie ważny temat. Zasoby wody na świecie się kurczą, powinniśmy wszyscy o tym myśleć. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, Ukrainie, Niemczech czy jeszcze w innym kraju na świecie, możemy wymieniać się doświadczeniami, dobrymi praktykami, ale też wyzwaniami – tłumaczy laureatka.

Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią dziś biblioteki – nie tylko jako miejsca dostępu do książek.

– Zawsze twierdzę, że biblioteka ma dwie nogi. Jedną jest jej tradycyjna działalność, czyli książki, wypożyczanie, gromadzenie zbiorów i ich udostępnianie. Natomiast poszerzyło nam się pojęcie tego, czym są zbiory i czym są teksty. Co może dzisiaj być tekstem w bibliotece? – wyjaśnia B. Markowska. – Może być to gra planszowa, mogą być to miniatury, mogą być to wystawy wszelkiego rodzaju. Czytamy te teksty tak, jak umiemy, dlatego rolą biblioteki jest przygotowanie społeczeństwa do jak najbardziej pełnego, głębszego odczytywania tekstów, których świat podsuwa nam coraz więcej, ponieważ zmieniły się także rodzaje mediów, z którymi mamy do czynienia.©℗

Agata Jankowska





