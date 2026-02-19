Balet od kulis. Otwarta lekcja w Operze na Zamku

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe spotkanie z cyklu otwartych lekcji baletu, które odbędzie się w czwartek, 19 lutego o godz. 9.45. To rzadka okazja, by zobaczyć codzienną, mozolną pracę tancerzy na scenie głównej – od technicznej rozgrzewki przy drążku po próbę do widowiska „Don Kichot” w choreografii Anny Hop.

​Spotkanie poprowadzi Grzegorz Brożek, kierownik baletu, który opowie o realiach zawodu, precyzji ruchu i o tym, jak gesty budują emocje bez użycia słów. Widzowie dowiedzą się, ile wysiłku kosztuje osiągnięcie scenicznej lekkości, którą podziwiamy podczas wieczornych spektakli.

​Wydarzenie potrwa ok. 2 godzin. Wstęp jest bezpłatny, jednak ze względu na limit 50 miejsc obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 91 43 48 140 (w godz. 8-15). Zbiórka uczestników w foyer opery (wejście K). Dzieci mogą wziąć udział w spotkaniu wyłącznie pod opieką dorosłych.

(dg)

