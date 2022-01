Artyści za obiektywem i na zdjęciach. Wystawa w filharmonii

Dwie nowe wystawy fotograficzne są czynne w szczecińskiej filharmonii. Można je obejrzeć w piątek (28 stycznia) i w sobotę. Na ekspozycji są zdjęcia autorstwa jazzmana, Andrzeja Dąbrowskiego, pod nazwą: „Fotojazz”. Druga z wystaw nosi tytuł: "Twarze ZAiKSu", bowiem znajdują się na niej portrety wspaniałych postaci polskiej kultury związanych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

Andrzej Dąbrowski to człowiek wielu talentów, choć znany jest przede wszystkim jako piosenkarz, perkusista jazzowy i kompozytor, ale również kierowca rajdowy. W połowie poprzedniego stulecia uczestniczył w formowaniu się polskiego jazzu. Debiutował w trio Andrzeja Kurylewicza. Potem przez ponad pół wieku grał i nagrywał m.in. z Wandą Warską, Wojciechem Karolakiem, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Krzysztofem Komedą, Urszulą Dudziak, Michałem Urbaniakiem. Miał też okazję występować ze Stanem Getzem i Artem Farmerem. Poza tym, artysta wykonuje znakomite fotografie. Z bogatego archiwum A. Dąbrowskiego wybrano trzydzieści sześć zdjęć z takich niezwykłych imprez, jak pierwszy Jazz Camping w schronisku na Kalatówkach w 1959 roku czy festiwale Jazz Jamboree lat 60. oraz portrety światowej sławy jazzmanów.

- Kiedyś trudno było zdobyć wszystkie materiały. Jeśli był w sklepie wywoływacz, to nie było utrwalacza. Czasem trzeba było szukać chemikaliów w Nowej Hucie. Papiery fotograficzne u nas produkował jedynie Foton i dostawy do sklepów były skąpe i nieregularne - wspominał A. Dąbrowski w jednym z wywiadów dla „WiadomościZAiKS-u". - Od czasu do czasu pojawiał się import z Węgier, tylko trzeba było trafić na dzień dostawy. Papiery węgierskie były lepsze. Miały konkretną czerń i kontrast. Oj, napsułem sporo papierów. Zdjęcie było za blade albo za czarne i trzeba było naświetlać je od nowa. Jedynie filmów nigdy nie wywoływałem sam, bo tu można było zbyt wiele stracić, to już było ryzyko. Kiedy zamieszkałem w Warszawie, ciemnię miałem czasem w łazience. Tak jak większość ludzi w tamtych czasach, bo łazienki w Polsce zazwyczaj nie mają okien. Powiększalnik stał na umywalce. Szybę w drzwiach zaklejałem, a zwykłą żarówkę zamieniałem na czerwoną. Odbitki płukało się w wannie.

Na drugiej z wystaw są portrety, przedstawiające trzy pokolenia twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki, którą opiekuję się ZAiKS - literaturę, publicystykę, muzykę poważną i rozrywkową, film, balet, architekturę, plastykę, fotografię. Autorami prac są znani fotograficy, członkowie sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych stowarzyszenia: Jacek Barcz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Druszcz, Zbigniew Furman, Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Karpati & Zarewicz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz Sikora, Marek Szymański, Krzysztof Wojciewski.

Nowe wystawy w filharmonii będą dostępne dla zwiedzających do 26 marca br. Można obejrzeć je w piątki w godz. 16 - 18 (ostatnie wejście dla zwiedzających - o godzinie 17.40) oraz w soboty od godz. 12 do 16 (ostatnie wejście dla zwiedzających - o godzinie 15.40). W tym czasie otwarta będzie także kasa filharmonii. Zakup biletów, w cenie 3 złotych, możliwy jest również przez internetowy system sprzedaży na stronie instytucji.

(MON)