Artyści dla Ukrainy

Na rzecz Ukrainy odbędzie się, w weekend w Szczecinie, kilka koncertów: w Kosmosie, w Jazzment Klubie, na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich oraz w klubie Alter Ego. W Przelewicach natomiast wystąpią studenci szczecińskiej Akademii Sztuki.



Jam Session dla Ukrainy

„Zagrajmy razem przeciw wojnie, Putinowi - dla Ukrainy i pokoju” - pod tym hasłem w piątek (4 marca) w Jazzment Klubie (ul. Kurkowa 4/1) w g. 21-24 odbędzie się „Jam Session dla Ukrainy" (z transmisją na żywo). Podczas koncertu będą zbierane pieniądze do skarbonki. Organizatorzy uruchomili również wirtualną skarbonkę wspólnie z Polską Akcją Humanitarną. Wpłaty będą przekazane na zbiórkę „Sos dla Ukrainy". Link:https://www.siepomaga.pl/jamsession".

Szczecin przeciwko wojnie

W sobotę w sali koncertowej w dawnym kinie Kosmos odbędzie się koncert, w godz. 17 - 23, pn. "Szczecin przeciwko wojnie".

- Za wschodnią granicą Polski w ostrzeliwanych przedszkolach, szpitalach i mieszkaniach giną ludzie. To niepojęta tragedia. Pragniemy włożyć energię i siły w to, aby o tym głośno mówić i krzyczeć. A przy okazji by zebrać środki, które choć symbolicznie wesprą los poszkodowanych tą zbrodnią - informuje organizator, Piotr Trafny. Sto procent wpływów z bramki zostanie przekazane na pomoc ofiarom putinowskiej wojny poprzez wpłatę środków na zweryfikowaną zbiórkę. Na wejściu będzie puszka, do której można wpłacić darowiznę. Sugerowana minimalna kwota to dziesięć złotych.

Skład wykonawców w Kosmosie będzie przekrojowy gatunkowo, od hip-hopu po ciężkie brzmienia. Wystąpią artyści szczecińscy oraz z regionu, m.in. grupa Chicken Legs oraz raper Głowa PMM.

F*ck War



Również w sobotę w klubie Alter Ego (plac Stefana Batorego 4) odbędzie się wydarzenie pn. "F*ck War / szczecińska scena elektroniczna na pomoc Ukrainie!", od godz. 23 do 6 rano.

"W czasie kryzysu każda pomoc i każdy gest solidarności mają ogromną wartość. Zapraszamy na wydarzenie, z którego 100 proc. zysku z bramki trafi do Stowarzyszenia Mi-GRACJA (działającej na rzecz integracji społecznej, wspierającej obcokrajowców). Współpracą tylu środowisk chcemy pokazać, że szczecińska scena muzyki klubowej jest całym sercem z naszymi ukraińskimi siostrami i braćmi zza wschodniej granicy. Jesteśmy z Wami! Wolna Ukraina!" - deklarują organizatorzy.

Dla Ukrainy

W sobotę szczeciński zamek, razem ze Związkiem Ukraińców w Polsce i Caritasem, organizuje koncert charytatywny „Dla Ukrainy". Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy.

Impreza odbędzie się na dużym dziedzińcu zamku. Rozpocznie się o godz. 12 spacerem z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem po zamkowych dziedzińcach i występami grup teatralnych (Teatr Łapacze Snów, Teatr Uhuru z Domu Kultury 13 Muz, Teatr Rozmaitości Gwitajcie). Następnie do wieczora odbywać będą się koncerty. Wystąpią m.in. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch, Chór Uniwersytetu Szczecińskiego pod dyrekcją Anny Tarnowskiej, Chór Dziecięcy Voci Veloci Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie pod dyrekcją Agaty Czekalińskiej, orkiestra dęta Domu Kultury 13 Muz Szczecińska Trzynastka, Final Countdown Orchestra im. Jana Skrosia pod dyrekcją Macieja Strycharczyka, Bractwo Śpiewacze z Tanowa (gościnnie Zosia Siekierzycka), młode wokalistki z Domu Kultury Skolwin, a także studenci szczecińskiej Akademii Sztuki oraz uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie prowadzeni przez Jolantę Szczepaniak-Przybylińską.

Na dziedzińcu odbywać będą się również koncerty Andrzeja Szpaka, Roberta Jarzębskiego i Konrada Słoki. Mocnym akcentem będzie występ Lesji, znanej ukraińskiej wokalistki, która od kilkunastu lat mieszka w Polsce. Na zakończenie wieczoru zagra szczeciński zespół ETA.

W trakcie koncertu zbiórkę publiczną na rzecz wsparcia obywateli Ukrainy prowadzić będzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Wiosna w Ogrodzie dla Ukrainy

Gramy dla Ukrainy – koncert charytatywny, w trakcie którego odbędzie się zbiórka na rzecz naszych sąsiadów odbędzie się w Przelewicach w niedzielę, 6 marca o g. 16. Wystąpią uzdolnieni studenci Wydziału Wokalnego Akademii Sztuki w Szczecinie, którym przy fortepianie towarzyszył będzie Rafał Kowalczyk.

(MON)