Armia Krajowa na Wawrzyniaka. W 80. rocznicę powstania

Ciekawa wystawa została przed weekendem (1.04.br.) otwarta w Klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W dawnym kinie Mars przy ulicy Wawrzyniaka 5 można obejrzeć pamiątki związane z działalnością Armii Krajowej podczas II wojny światowej.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Mirosława Borowskiego: - Znalazły się tu odznaczenia, medale, zdjęcia a także kopie dokumentów - mówi organizator ekspozycji.

Z kolei p. Andrzej Wincza użyczył ze swojej kolekcji ułańskich siodeł, wojskowych mundurów i elementów uzbrojenia.

Wystawa na 80-lecie Armii Krajowej

Jak poinformowała "Kurier" Jolanta Szyłkowska, prezes Okręgu Szczecińskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dedykowana tej podziemnej armii wystawa odbywa się w roku 80. rocznicy jej powstania. AK powołana została 14 lutego 1942 roku rozkazem Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej. Największą akcją militarną AK było powstanie warszawskie, którego rocznicę obchodzimy każdego roku 1 września.

Wystawa w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej potrwa do końca września. W tym czasie obok wspomnianej rocznicy obchodzona też będzie będzie inna - związana z utworzeniem Polskiego Państwa Podziemnego, które istniało od 27 września 1939 roku, gdy utworzono Służbę Zwycięstwu Polski, do 1 lipca 1945.

- Ekspozycja jest w zasadzie przeglądem w pigułce historycznych wydarzeń związanych z AK i Polskim Państwem Podziemnym - tłumaczy M. Borowski.

Twórca wystawy jest do dyspozycji i chętnie oprowadzi po niej uczniów szczecińskich szkół. Chęć obejrzenia eksponatów opiekunowie powinni jedynie zgłosić w sekretariacie klubu przy Wawrzyniaka. Ekspozycje obejrzało już wielu żołnierzy, jednak warto aby zapoznała się z nią także młodzież szkolna, bo historia walki zbrojnej Polaków wciąż nie do wszystkich dociera więc konieczne jest jej propagowanie. Modelowo odbywa się to w Zespole Szkół im. Armii Krajowej przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie, gdzie na lekcjach gośćmi są kombatanci AK.

- Nasi żołnierze weterani byli tam częstymi gośćmi przy okazji lekcji żywej historii. Młodzież jeździła też na zjazdy żołnierzy kresowych do Międzyzdrojów - przypomina prezes Jolanta Szyłkowska. - Ale z upływem lat kondycja naszych żołnierzy seniorów jest coraz słabsza.

Panią prezes cieszy jednak, że w szkole przy ulicy Kusocińskiego wiedza i świadomość o historii czynu zbrojnego Polaków jest na właściwym poziomie. Ogólnie jednak - zaznacza - wśród młodych ludzi jest ona "średnia". - Nie ma się czym zachwycać - dodaje. Przywołała też niedawny wykład profesora Adama Makowskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego: - Pan profesor słusznie zauważył, że, niestety, Armia Krajowa została przyćmiona przez Dzień Żołnierzy Wyklętych. Także instytucjonalnie, gdyż obchodzimy ich Dzień a dnia Dnia Armii Krajowej wciąż nie ma.

Wciąż żyją bohaterowie z tamtych lat

Zdaniem Mirosława Borowskiego niezadowalająca wiedza młodszego pokolenia o walce zbrojnej Polaków podczas II wojny światowej to niepokojący aspekt choćby w kontekście obecnych wydarzeń za naszą wschodnia granicą.

- Musimy wrócić pamięcią do tych, którzy choć byli osamotnieni, w podobny sposób musieli przeciwstawić się ówczesnemu agresorowi walcząc o swoje miejsce na ziemi, bo świat nam nie pomagał - stwierdził organizator wystawy.

Dodał, że bohaterowie z tamtych lat często żyją w naszym najbliższym otoczeniu, w rodzinie. - I właśnie po to są takie wystawy, aby poszerzyć grono zainteresowanych wiedzą o Polskim Państwie Podziemnym, o czasach wojny - podkreśla Sławomir Borowski, który zorganizował już ponad 500 wystaw tematycznych, a tego dnia został odznaczony za pracę na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Dodajmy, że ekspozycji towarzyszą dwie inne. To prezentacja satyry Stanisława Toegela. Bohaterem świetnych rysunków jest Hitler.

Stanisław Toegel był polskim karykaturzystą, z wykształcenia prawnikiem. Brał udział w kampanii wrześniowej, potem był żołnierzem AK i powstańcem warszawskim. W obozie opublikował dwie serie karykatur: "Hitleriada Furiosa" oraz Hitleriada Macabra".

Warto też obejrzeć ekspozycję posterów związanych z AK, która zaprezentował Instytut Pamięci Narodowej.

