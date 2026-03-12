Anna Janko przeczyta wiersze w sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich

Pisarka Anna Janko będzie gościem dzisiejszego Szczecińskiego Salonu Poezji w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Przeczyta wiersze swoje i Julii Hartwig. Dziesięć lat temu "Kurier Szczeciński" nagrodził ją Gryfią, Nagrodą Literacką dla Autorki.

Anna Janko to poetka, powieściopisarka, felietonistka, krytyczka literacka, zadebiutowała jako nastolatka w „Życiu Literackim”; w 1997 opublikowała pierwszy tomik wierszy „List do królika doświadczalnego”, który wzbudził duże zainteresowanie krytyków i czytelników; jest autorką licznych książek poetyckich oraz prozy powieściowo – eseistycznej, książek dla dzieci, szkiców biograficznych i tekstów felietonowych, które przez siedemnaście lat ukazywały się w miesięczniku „Zwierciadło”. W zbiorze „Załamanie pogody” (utwory z lat 1973-2023) znajdują się utwory poetyckie z kolejnych tomów wierszy: „List do królika doświadczalnego” (1997), „Wykluwa się staruszka” (1979), „Diabłu świeca” (1980), „Koronki na rany” (1989), „Zabici czasem długo stoją” (1995), „Świetlisty cudzoziemiec” (2000), „Wiersze cieniem” (2010).

Pod nazwą „Wiersze z prozy” zamieściła teksty poetyckie wyjęte z książek prozatorskich: „Dziewczyna z zapałkami” (2007) i „Pasja według św. Hanki” (2012). ​

Laureatka wielu nagród, m.in. Nagrody Reymonta, Gryfii, Warszawskiej Nagrody Literackiej, nominowana do Nagrody Literackiej Nike za tom poetycki „Świetlisty cudzoziemiec” oraz książkę prozatorską „Pasja według św. Hanki”. Jej przejmująca, szeroko dyskutowana „Mała zagłada” znalazła się w finale Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Wiersze i prozę Anny Janko przetłumaczono m.in. na język niemiecki, francuski, angielski, czeski.

Początek spotkania: g. 17:30 w sali Anny Jagiellonki.

