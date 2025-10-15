Anna Frajlich spotka się z czytelnikami

W czwartek o g. 19 w Domu Kultury „XIII Muz” w Szczecinie rozpocznie się spotkanie z poetką Anną Frajlich i literaturoznawcą Sławomirem Żurkiem, którego rozmowy z artystką opublikowano w tomie „Szklany sufit języka”. Spotkanie poprowadzi Andrzej Skrendo.

Anna Frajlich, pisarka mieszkająca na co dzień w Nowym Jorku, opowie o swoich wierszach zebranych w tomie „Pył” opublikowanym przez szczecińskie wydawnictwo FORMA. Wojciech Lizęga napisał o nich tak: „W lirykach Anny Frajlich z dojrzałego okresu twórczości wzmocniona zostaje strona autobiografii i pamięci, wydobyte – spontaniczne i empatyczne reakcje na pełne tragizmu wydarzenia najnowszej historii. Temat czasu, który niesie zmiany, niszczy materię życia i przekreśla nadzieje, w nowych wierszach powraca ze znaczną intensywnością. Tempus devorans nie jest jednak wszechmocny, gdyż wola i wyobraźnia odnoszą nad nim małe zwycięstwa. Otóż wydobyte ze strumienia czasu ważne dla jednostki chwile, znamienne, epifaniczne, zdają się mieć charakter bezczasowy. Przeżycia momentalne – zachwytu, zdumienia, błysku refleksji – trwają w tekstach wiernych czułej pamięci”.

Na czwartkowym spotkaniu będzie też mowa o „Szklanym suficie języka” oraz o książce „Emigracja, tożsamość, pamięć. Życie i twórczość literacka Anny Frajlich” Anny Fiedeń-Kułak.



