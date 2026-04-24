„A to Polska właśnie...” Z wędrówek profesora Tadeusza Białeckiego

Nakładem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury ukazał się 16. tomik fotografii profesora Tadeusza Białeckiego, który od kilkudziesięciu lat niestrudzenie odwiedza przeróżne miejscowości w Polsce, by dokumentować zachodzące zmiany w rozwoju kraju.

REKLAMA

Szczególne miejsce z oczywistych powodów nestor historyków szczecińskich przyznaje regionowi, z którym za młodu związał się na całe życie. Tym razem w tomiku znajdujemy ponad 600 fotografii, które dotyczą miejscowości położonych w zachodniej i południowej części województwa zachodniopomorskiego. Oglądamy małe wioski, nieduże osiedla, bo dla większych miast było wiele miejsca w poprzednich tomikach.

Ważnym elementem obecnego wydawnictwa jest podsumowanie prac autora w latach 1955-2026. W załączonym indeksie znajdziemy informację o tym, w której edycji cyklu zamieszczono fotografie danej miejscowości.

Publikacje z tego cyklu nawet po pobieżnym przeglądaniu dają wiele do myślenia o tym, jak za sprawą działalności mieszkańców zmieniały się krajobrazy i ludzkie siedziby. I chyba można tym zbiorowym prezentacjom, a zwłaszcza intencjom pracowitego autora, przypisać znany powszechnie cytat z Wyspiańskiego: „A to Polska właśnie”. ©℗

Grzegorz DOWLASZ

REKLAMA